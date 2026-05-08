อสส. หารือเอกอัครราชทูตและผู้แทนตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อฝึกซักถาม การสอบสวน-รวบรวมข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ

อัยการสูงสุด หารือเอกอัครราชทูตและผู้แทนตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อฝึกอบรมการซักถามในการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริง อย่างโปร่งใส ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ มุ่งยกระดับและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไทย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 8 พ.ค.) นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ต้อนรับนายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
อัยการสูงสุด และเอกอัครราชทูนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้หารือเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมการซักถามอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวนและการรวบรวมข้อเท็จจริง (Investigative Interviewing) : PEACE MODEL ระดับที่ 2 ซึ่งสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน จัดขึ้นโดยมีครูฝึกจากสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีพนักงานอัยการ บุคลากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร PEACE PROGRAMME รุ่นที่ 1 มาแล้วเข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ ได้นำกรอบแนวคิดการซักถามที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการซักถามอย่างมีจริยธรรม ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ และส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการสอบสวนและการสืบสวนมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ของไทย โดยในปี 2568 และ 2569 บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ยังได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานการฝึกอบรมตามแนวทาง PEACE MODEL ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และยังได้ประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายเจริญ ตันชัชวาล อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยนายบัญชา เขียวต่าย เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ และคณะพนักงานอัยการสถาบันนิติวัชร์ เข้าร่วมในการหารือด้วย