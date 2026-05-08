หนุ่มเทศบาลขับจักรยานยนต์ชนท้ายเก๋ง ก่อนเสียหลักล้มร่างกลิ้งเข้าติดใต้ท้องเก๋งอีกคันดับคาที่

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ร.ต.ท.ภาคภูมิ เจริญสุข ร้อยเวรสอบสวนสภ. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง แล้วเสียหลักล้มคว่ำบนถนน และถูกรถเก๋งอีกคันทับร่างเสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณ ถ.พหลโยธินช่องคู่ขนาน (ขาเข้า) หน้าสถาบันธัญรักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 2กก 2040 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมทาง สภาพท้ายรถฝั่งขวามีร่องรอยการชนจนได้รับความเสียหาย ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีขาว หมายเลขทะเบียน 7ขภ 995 กรุงเทพมหานคร ล้มคว่ำอยู่ นอกจากนี้ที่บริเวณกลางถนนพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 7ขฐ 9787 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ โดยใต้ท้องรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ ทราบชื่อคือ นายบุญเลิศ กล่อมกลม อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/39 ซอยรังสิต-นครนายก 24 ซอย 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พนักงานกองสาธารณสุข เทศบาลนครรังสิตเสียชีวิตอยู่ใต้ท้อง รถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 7 ขฐ9787 กรุงเทพ จอดอยู่ที่บริเวณช่องทางเลนกลาง ใกล้กันพบ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า มีขาว หมายเลขทะเบียน 7 ขภ995 กรุงเทพ และยังพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ นิสสัน สีบอร์น หมายเลขทะเบียน 2 กก 2040 กรุงเทพ จอดอยู่บริเวณช่องทางเลนซ้าย สภาพ ด้านท้ายรถ มีร่องรอยถูกชนเล็กน้อย
นายทรงชัย ชีบุญส่ง อายุ 65 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์นิสสัน ให้การว่า ตนได้จอดรถริมทางและเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อโทรศัพท์หาเพื่อนเรื่องที่จะไปเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาล ระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขับมาด้วยความเร็วได้พุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรง จนร่างของผู้ขับขี่กระเด็นไปกลางถนน เป็นจังหวะเดียวกับที่รถยนต์อีกคันวิ่งมาพอดีจึงชนซ้ำจนเสียชีวิต ด้านผู้ขับขี่รถยนต์ฮอนด้าสีดำระบุว่า ขณะเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำงานตามปกติ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุร่างของผู้เสียชีวิตได้กระเด็นเข้ามาใต้ท้องรถกะทันหันทำให้เบรกไม่ทัน
นายเอ (นามสมุติ) เจ้าของรถเก๋งคันที่ทับล่างผู้เสียชีวิต ให้การว่า ตนเองขับรถออกมาทำงานกำลังจะขับกลับเข้าออฟฟิศ จึงมายูเทิร์นรถที่บริเวณใต้สะพานแก้ว จากนั้นก็ขับมาปกติ แต่จังหวะนั้นเห็นคนขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งแล้วเสียหลักล้ม แล้วกลิ้งบนพื้นถนน ซึ่งจังหวะนั้นมันเร็วมากและ และตนเองเบรกรถไม่ทันจึงทำให้ทับร่าง คนขับรถจักรยานยนต์ ทั้งตัว
ทางด้าน ร.ต.ท.ภาคภูมิ เจริญสุข ร้อยเวรสอบสวนสภ. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร และได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเจ้าของรถคู่กรณี ไปสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายกำลังจะมาล้างแผลที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 แต่ระหว่างขับรถมาได้ชนท้ายรถเก๋งที่เลนซ้ายก่อนเสียหลักล้มลงและถูกรถเก๋งที่ขับมาอีกเลนทับล่างจนเสีย ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร ยังนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง และจะประสาน ให้ญาติๆไปขอรับศพที่โรงพยาบาล เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.