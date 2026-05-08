นักโทษคิดสั้น! แหกคุกธัญบุรี ระหว่างฝึกวิชาชีพ อีก 23 วันพ้นโทษ

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ เร่งติดตามผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างฝึกวิชาชีพ ภายนอกเรือนจำอำเภอธัญบุรี เหลือ 23 วัน พ้นโทษ 30 พ.ค.นี้
วันนี้ (8 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรี กรณีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 เวลาประมาณ 10.47 น. โดยผู้ต้องขังรายดังกล่าว ทราบชื่อคือ นายเสกสรร รูปทอง อายุ 37 ปี 10 เดือน ซึ่งต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกาย และเหลือโทษจำคุกอีก 23 วัน (กำหนดพ้นโทษในวันที่ 30 พ.ค.2569) เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพภายนอกเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
โดยพฤติกรรมในการหลบหนีได้อาศัยช่วงเวลาระหว่างออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำ เดินหลบหนีออกทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำ ก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เพื่อหลบหนีในครั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุ กรมราชทัณฑ์ โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ และเรือนจำอำเภอธัญบุรี ได้เร่งประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี โทรศัพท์หมายเลข 083 074 1060, 02 577 2341 หรือสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง