“นิกกี้ ณฉัตร” แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ด คอมเมนต์ด่าลามบุพการี ปมผลบอลคู่แดงเดือด

“นิกกี้ ณฉัตร” พร้อมทนายความเข้าความตำรวจไซเบอร์ เอาผิดคนโพสต์คอมเมนต์ด่าลามถึงพ่อ-แม่ กรณีผลการแข่งขันฟุตบอลคู่แดงเดือด แมนยู-ลิเวอร์พูล
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นายณฉัตร จันทพันธ์ หรือนิกกี้ ณฉัตร ดารานักแสดงและพิธีกรชื่อดัง พร้อมด้วย นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ทนายความ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง.ผบช.สอท. และพ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1 เพื่อเอาผิดต่อบุคคลที่ด่าทอภายในโซเชียล กรณีถูกบุคคลโพสต์ข้อความในลักษณะก่อให้เกิดความเสียหาย ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคู่แดงเดือดระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ ลิเวอร์พูล
นายกองตรี ดร.ธนกฤต เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองมาในฐานะทนายความของนายนิกกี้ เนื่องจากรู้จักและสนิทกัน รวมถึงเป็นแฟนคลับฟุตบอลทีมแมนยูเหมือนกัน เพื่อจะมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ที่โพสต์ข้อความด่านายนิกกี้ ซึ่งข้อความที่ตนเองเห็นนั้นพบว่าเป็นการกระทำที่เกินไป ด่าบุพการีของนายนิกกี้ เพื่อนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดใดบ้าง แต่ในเบื้องต้นจากคำพูดที่ด่านิกกี้และพ่อแม่นิกกี้ น่าจะเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้าง
ด้านนายนิกกี้ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นคือตนได้เดินทางไปชมฟุตบอลที่ โอลด์แทรฟฟอร์ด เป็นแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล เตะกัน โดยตนเชียร์ฝั่งแมนยู ซึ่งในวันนั้นผลการแข่งขันออกมาว่า แมนยูชนะ 3-2 จากนั้นตนได้เป็นแขกรับเชิญสัมภาษณ์อยู่ข้างสนาม โดยพิธีกรสอบถามความรู้สึกหลังจากที่แมนยูชนะ ยอมรับว่าในวันนั้นได้มีการพูดเกทับและแทงใจดำฝั่งลิเวอร์พูลที่แพ้ เช่น “คาบ้าน ลิเวอร์พูลโดนไม่ต่ำกว่าสามเม็ด จบเกมโดนสามลูก” และพูดว่าคนในโอลด์แทรฟฟอร์ด 70,000 กว่าคน มากินเมนูเดียวกัน คือ “ยำเป็ด” ซึ่งตนยอมรับว่าหากจะด่าตนกลับในเรื่องของเกมกีฬาไม่ว่าจะด่าว่าไอ้พิธีกรปากเปรี้ยว ดาราติดอ่าง เด็กบ้านนอก หรือแมนยูโดน 7-0 ตนรับได้
แต่ที่รับไม่ได้ คือมาด่าพ่อกับแม่ตน โดยด่าว่า “แม่ตัวเองหน้าเหมือนส้นเท้า” ทั้งที่ตนรักแม่มาก และแม่ของตนก็สวยมาก ดึงหน้ามาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 700,000 บาท มาด่าแบบนี้ถ้าแม่เห็นแล้วเสียใจ แล้วไปดึงหน้าเพิ่มตนก็ซวยอีก เพราะต้องไปจ่ายเงินค่าทำหน้าให้แม่ใหม่ และยังมาด่าว่า พ่อของตนเป็นขยะ เมื่อไหร่จะออกจากคุก ซึ่งเรื่องนี้ตนยอมรับว่าพ่อเคยกระทำความผิด และอยู่ในเรือนจำ แต่ก็ไม่ควรมาด่าพ่อของตน ซึ่งที่ผ่านมาตนถูกด่าในโซเชียลเยอะมาก แต่ไม่เคยรู้สึกอะไร แต่มาด่าครอบครัว ด่าพ่อแม่ตนไม่ยอม ทั้งนี้ในวันนี้ที่เดินทางมาแจ้งความจะแจ้งความต่อบุคคลคนเดียวเกิดมาทั้งชีวิต อยู่ในวงการบันเทิงมาไม่เคยแจ้งความ ทั้งที่คนด่าเยอะมาก แต่ขอแจ้งความคนนี้คนเดียว เพราะเขาด่าแม่และพ่อของตน โดยคอมเมนต์ผ่านโซเชียลมีเดียและทักมาหาส่วนตัว บอกว่าตนเป็นเด็กบ้านนอก ผ่อนบ้านผ่อนรถ และด่าแม่กับพ่อ ตนก็ตอบกลับไปเพียงแค่ว่า “อิอิ จุ๊บจุ๊บ” ยืนยันว่าไม่ยอมความและอยากเจอคู่กรณี รวมถึงอยากเห็นหน้าแม่ฝั่งคู่กรณีว่าหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะเขามาด่าแม่ตน อยากรู้ว่าแม่เขาสวยแค่ไหน
นายนิกกี้ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ตนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า หากใครรู้จักชายคนดังกล่าวและให้ข้อมูล จะให้รางวัล 2,000 บาท เพราะอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร มีตัวตนหรือไม่ ซึ่งจากการได้รับข้อมูลก็รู้แล้วว่าเป็นคนที่มีตัวตนจริง เป็นชายอายุประมาณ 30 ปี ยืนยันว่าไม่ใช่การข่มขู่ และคิดว่าที่เขามาด่า เพราะน่าจะโมโหที่ตอนแรกตีเสมอมาแล้ว แต่สุดท้ายก็แพ้ และอาจจะลงเงินที่ลิเวอร์พูลไว้เยอะ จึงเกิดความโมโห อย่างพี่หนุ่ม กรรชัย ยังใส่เสื้อ ‘กระจอกแล้วบอกพญาหงส์’ หรือส่งเป็ดย่างไปให้พี่สรยุทธ ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร แต่ตนพูดแค่ว่า ‘ยำเป็ด’ กลับโดนด่า ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมที่ตนเองรักก็แพ้มาแล้วหลายแมตช์ และโดนทับถมมาหลายปี พอทีมตัวเองมาชนะบ้าง พอมีการเกทับกลับไป กลับถูกถล่มต่อว่าด่าถึงพ่อแม่
ด้าน พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า เพิ่งได้รับข้อมูล และจะให้ตำรวจไซเบอร์ กองกำกับการ 1 ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าข้อความดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา หรือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้อยู่ในอำนาจหรือขอบเขตความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์ จะส่งต่อไปยังท้องที่เกิดเหตุดำเนินการ
พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ฝากเตือนประชาชนที่มีการคอมเมนต์ผ่านทางโซเชียลว่า คำอย่าง “กาก” หรือ “ส่งเป็ดย่างไปให้รับประทาน” คำพวกนี้ยังถือว่าไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท แต่ถ้าหากใช้ข้อความที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานคำพูดเหล่านั้นจะเข้าข่ายข้อความหมิ่นประมาท อย่างไรก็ตามอยากเตือนประชาชนว่าเกมกีฬามีทั้งแพ้ชนะ เราต้องมีน้ำใจนักกีฬา อย่างแมนยูตนก็ทราบมาว่าเคยแพ้ 7-0
ขณะที่ พ.ต.อ.ทำนุรัฐ กล่าวว่า เบื้องต้นภายหลังจากพนักงานสอบสวนรับพยานหลักฐานและสอบปากคำนายนิกกี้ แล้วเบื้องต้นสามารถระบุตัวตนได้ว่าบุคคลที่มาด่าเป็นใคร เจ้าหน้าที่ตำรวอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา