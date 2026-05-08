รวบคาชามข้าว! หนุ่มแสบ ลวงเด็ก 15 ผ่านเกมฟรีฟายก่อนหลอกร่วมเพศถ่ายคลิปแบล็กเมล

ตำรวจกองปราบรวบหนุ่มแสบ ลวงเด็ก 15 ผ่านเกมฟรีฟายก่อนหลอกร่วมเพศแล้วถ่ายคลิปลับขู่ประจานลงโชเซียล
วันนี้ ( 8 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป.และ พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายธเนศฯ อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 395/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย.69 ข้อหา “พรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร” ได้ภายในร้านอาหารตามสั่งไม่มีเลขที่ ริมถนนสุขุมวิท หมู่ที่12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อปลายเดือน มี.ค.2568 ผู้ต้องหาได้รู้จักกับนายเอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ผ่านเกมออนไลน์ฟรีฟาย ( Free Fire) ก่อนแอดเฟซบุ๊กแชตตีสนิท แล้วนัดพบกันที่ห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตไปมีเพศสัมพันธ์กันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่คลอง 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ต่อมาเมื่อเดือน มิ.ย. 2568 นายธเนศ ผู้ต้องหา ได้พา นายเอ ไปมีเพศสัมพันธ์กันที่ทำงานในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อีกครั้ง พร้อมมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ แต่ภายหลังเมื่อผู้เสียหายขอแยกทางทำให้ ผู้ต้องหาโกรธแค้น นัดให้ไปพบเพื่อขอเคลียร์ใจ หากไม่ไปพบจะนำคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัว เกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความอับอาย จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บิดาทราบ ก่อนพาเข้าแจ้งความดำเนินคดี กระทั่งตำรวจกองปราบปรามตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหารับว่า เป็นเพียงการข่มขู่เท่านั้น ไม่ได้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวแต่อย่างใด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป