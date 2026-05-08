ชาวจอมบึง จี้ บช.ก.เอาผิดนายทุนรุกป่า-ยึดถนนสาธารณะตั้งด่านเก็บค่าผ่านทาง

"ทนายไพศาล"พาชาวบ้านจอมบึง ร้องตำรวจสอบสวนกลาง เอาผิดนายทุนแผ้วถางรุกป่าสงวน-ยึดถนนสาธารณะที่ใช้กันมานาน ตั้งด่านเรียกเก็บค่าผ่านทางคันละ 5-10 บาท
วันนี้ (8 พ.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความพาตัวแทนชาวบ้านจาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 40 คน เข้าร้องขอความเป็นธรรม และ แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุน ที่เข้ามาถูกบุกรุกยึดพื้นที่สาธารณะ ก่อนข่มขู่เรียกเก็บเงินค่าผ่านทาง
นายสมชาย อายุ 50 ปี ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มนายทุนเข้ามาในพื้นที่ อ.จอมบึง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการนำเครื่องจักรเข้ามาถางป่าและตัดไม้ในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย รวมถึงยังเข้ายึดครองถนนเส้นหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร โดยนำสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นทางเข้า-ออก แล้วเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางจากชาวบ้านที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวคันละ 5-10 บาท หากใครไม่จ่ายจะถูกสั่งห้ามผ่านโดยเด็ดขาด โดยไม่มีใบเสร็จการเก็บเงินใด ๆ
ขณะที่ นางสมหญิง ตัวแทนชาวบ้านอีกราย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยรวบรวมรายชื่อไปร้องเรียนยังหน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่ง แต่เรื่องกลับเงียบหายไม่มีความคืบหน้า ทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง และได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เนื่องจากถนนที่เป็นทางสาธารณะที่ใช้กันมานาน แต่จู่ ๆ นายทุนก็มาอ้างสิทธิ์ปิดทาง แล้วยังมาเก็บเงินพวกเราอีก พอไปร้องเรียนใครเขาก็เงียบใส่ จนเชื่อว่าต้องมีผู้มีอิทธิพลคอยหนุนหลังนายทุนกลุ่มนี้แน่ ๆ
ด้าน นายไพศาล กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก ทั้งการบุกรุกป่าสงวนและการเรียกเก็บเงินในทางสาธารณะซึ่งเข้าข่ายกรรโชกทรัพย์อีกด้วย