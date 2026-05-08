ชาวบ้านอีสานบุกร้อง ผบช.ก.ฟันขบวนการฌาปนกิจสงเคราะห์โกงเงินคนตายนับร้อยล้าน

ทนายรณณรงค์-สส.กฤช" นำชาวบ้าน ภาคอีสานบุก ร้อง ผบช.ก.เอาผิดขบวนการฌาปนกิจสงเคราะห์โกงเงินคนตาย เสียหายนับร้อยล้านบาท
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม นำกลุ่มผู้เสียหายในนาม "เครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย 9 จังหวัด" พร้อมด้วย นายกฤช ศิลปชัย ส.ส.พรรคประชาชน เข้ายื่นหนังสือถึงพล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งรัดคดีและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นายรณณรงค์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หลายพื้นที่ในภาคอีสานมีพฤติการณ์ดำเนินกิจการโดยไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 หรือจดทะเบียนแล้วแต่บริหารจัดการล้มเหลว จนต้องยุติกิจการลงกะทันหัน โดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณดำเนินการต่อ ส่งผลให้ชาวบ้านที่ส่งเงินสะสมมานานกว่า 20-30 ปี ต้องสูญเสียเงินรวมกันมูลค่ามหาศาล
นายรณณรงค์ กล่าวต่อว่า เช่นกรณี จ.อุดรธานี สมาชิกส่งเงินสะสมมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน แต่สมาคมฯ กลับไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย และประกาศยุติกิจการเมื่อต้นปี 2568 ทิ้งความเสียหายให้สมาชิกกว่า 3,000 ราย มูลค่ารวมกว่า 46 ล้านบาท กรณี จ.ศรีสะเกษ สมาชิกส่งเงินสมทบรวมกว่า 60,000 บาท ต่อมาสมาคมฯ อ้างว่าขาดสภาพคล่องและปิดตัวลงเมื่อมกราคม 2568 สร้างความเสียหายภาพรวมคาดว่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
นายรณณรงค์ กล่าวอีกว่าที่ชาวบ้านมาร้อง บช.ก.เพื่อต้องการให้ ดำเนินการกับนายทะเบียนท้องถิ่น นายก อบต. ให้ดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (ม.157) เนื่องจากเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตรวจสอบตามกฎหมาย แต่กลับปล่อยให้สมาคมฯ ดำเนินการผิดระเบียบจนเกิดความเสียหายวงกว้างและให้ล้างบางกรรมการทุจริต ตรวจสอบเส้นทางการเงินกรรมการสมาคมฯ หลังพบพฤติการณ์เบี้ยวเงินค่าจัดการศพ และไม่มีเงินคืนให้สมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่ชาวบ้านส่งเงินมาโดยตลอด และขอให้ช่วยปลดล็อกคดีที่ถูกดอง ให้ตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาเป็นตัวกลาง เนื่องจากในพื้นที่คดีไม่มีความคืบหน้ามานานหลายปี ท่ามกลางกระแสข่าวการวิ่งเต้นคดีโดยผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
"ชาวบ้านเข้าใจมาตลอดว่านี่คือการออมเงินเพื่อบั้นปลายชีวิต ไม่ใช่เงินบริจาคทิ้งขว้าง ภาครัฐเป็นคนหนุนให้เกิดกลไกนี้ แต่พอมีปัญหาหน่วยงานในพื้นที่กลับเกียร์ว่าง ปล่อยคนแก่ถูกลอยแพ พรุ่งนี้เราจะไปหาคำตอบว่าเงินหายไปไหน และใครต้องรับผิดชอบ" นายรณณรงค์ กล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปปป. สอบปากคำผู้ร้องก่อนจะรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป