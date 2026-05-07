รวบ"โปรแกรมเมอร์จีน" หนีคดีแฮกค่ายเกมยักษ์ เสียหาย 9 ล้าน ก่อนหนีซุกไทย

บช.ก.-สตม.ตามรวบ"โปรแกรมเมอร์จีน" แฮกค่ายเกมยักษ์ ฉก Source Code ทำเกมเถื่อน ขาย เสียหาย 9 ล้าน จนมุมขณะหนีซุกคอนโดหรูกลางกรุง
วันนี้ ( 7 พ.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บก.สส.สตม. ควบคุมตัว นายหวัง อายุ 34 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง โดยมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมและเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีน ได้ภายในอาคารแห่งหนึ่งย่านถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก ศูนย์ความร่วมมือและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายล้านช้าง-แม่โขง (LMLECC) ประสานข้อมูลมายัง ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปชก.บช.ก.) ว่า นายหวัง เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐาน “เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต”
จากการสืบสวนพบว่า นายหวัง เป็นโปรแกรมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในทางผิด โดยแฮกเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ เพื่อโจรกรรม “Source Code” และโครงสร้างสำคัญของระบบ ก่อนนำไปพัฒนาเกมเลียนแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับต้นฉบับ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งบริษัทบังหน้า พร้อมเปิดระบบรับชำระเงินออนไลน์ เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้เล่นที่หลงเชื่อ โดยใช้วิธีตัดราคาไอเทมเกมให้ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อดึงลูกค้าให้หันมาใช้บริการของตนเอง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางปัญญาและผู้พัฒนาเกมตัวจริง มูลค่าความเสียหายกว่า 1.8 ล้านหยวน หรือประมาณ 9 ล้านบาทไทย
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายหวัง หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยในคราบนักท่องเที่ยว และเช่าคอนโดหรูพักอาศัยอยู่กลางกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันแกะรอยติดตาม ก่อนเข้าควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
เบื้องต้นได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิการพำนักในราชอาณาจักร ก่อนนำตัวส่งห้องกัก กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อเตรียมผลักดันกลับประเทศจีน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป