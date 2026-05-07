CIB ทลายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจรครั้งแรกในไทย ผงะ! สูตรซอมบี้อันตรายถึงตาย

บช.ก.ทลายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจรครั้งแรกในไทย ผงะ! สูตรซอมบี้อันตรายถึงชีวิต เผยมอมเมาเยาวชนผ่าน TikTok ยอดวิว 10 ล้าน ท้าทาย “สืบดู กูใคร?” ก่อนโดนลากคอคาโกดังสมุทรสาคร ยึดของกลางรวมกว่า 40 ล้านบาท
วันนี้ ( 7 พ.ค.) ที่ กองบัญชากสรตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปบย.ตร. และ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบจำหน่ายและผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่หลายคดี โดยสามารถยึดของกลางรวมได้กว่า 8 หมื่นชิ้น มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทลายเครือข่ายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้ชื่อ “GM Pot” ซึ่งถือเป็นการตรวจพบฐานการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย จากเดิมที่มักเป็นการนำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศเพื่อมาจำหน่ายเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดอุปกรณ์การผลิตรวม 20 รายการ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องซีลกล่องและซอง และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบวงจร
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกวาดล้างการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ที่เป็นลักษณะเครือข่ายทำกันเป็นขบวนการและมีโกดังเก็บสินค้าจำนวนมาก เพื่อตัดวงจรไม่ให้สินค้าเหล่านี้กระจายไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นเป้าหมายหลัก จากการสืบสวนพบว่า เครือข่าย GM Pot มีพฤติการณ์ที่อุกอาจ โดยมีการทำคอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ สวมชุดจั๊มสูทและใส่หน้ากากเพื่อดึงดูดความสนใจจากเยาวชนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย อีกทั้งยังมีการนำเข้า “สารเอโทมิเดต” (Etomidate) ปริมาณ 28 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 2 นำมาผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจนกลายเป็นสูตรที่เรียกกันว่า “บุหรี่ซอมบี้” ซึ่งกำลังระบาดหนักในสถานบันเทิง และมีการปั่นราคาจำหน่ายสูงกว่าท้องตลาดถึง 10 เท่า โดยสารชนิดนี้มีฤทธิ์รุนแรงต่อระบบประสาท หากเสพเกินขนาดอาจส่งผลให้หยุดหายใจได้ทันที
ด้าน พล.ต.อ.นิรันดร กล่าวว่า เครือข่ายนี้ย่ามใจถึงขั้นไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 3 ล้านคน และมียอดการเข้าชมรวมกว่า 10 ล้านครั้ง พร้อมทั้งมีการใช้คำพูดท้าทายการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยวลีเด็ดว่า “สืบดู กูใคร?” จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร และจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ซึ่งทำหน้าที่ไลฟ์สด ดูแลสถานที่ และแชตคุยกับลูกค้า
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ขายสินค้าที่ห้ามขาย (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยา) รวมถึงความผิดฐานเป็นสินค้าที่ไม่มีฉลากตามกฎหมาย และความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ซอมบี้ที่มีสารเสพติดจะมีโทษจำคุกสูงถึง 7 ปี และปรับไม่เกิน 7 แสนบาท ทั้งนี้ทางตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้อยู่เบื้องหลังว่าเกี่ยวข้องกับนายทุนกลุ่มใด หรือเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือไม่ เพื่อขุดรากถอนโคนทั้งขบวนการต่อไป อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะเร่งส่งทีมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวด้วย