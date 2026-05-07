”โกศลวัฒน์“นำอัยการ สคช.ออกร้านโชว์ผลงานการช่วยเหลือเหยื่อค้าประเวณี -แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภายใน 24 ชั่วโมง

”โกศลวัฒน์“นำอัยการ สคช.ออกร้านโชว์ผลงานการช่วยเหลือเหยื่อค้าประเวณี -แก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายใน 24 ชั่วโมง ตามนโยบาย"ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม "ของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 ที่ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) และคณะ ร่วมงาน 24 ปี กับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้า : คือความไม่ยุติธรรม (Justice delayed is justice denied) ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมระหว่างวันที่ 6 -7 พฤษภาคม 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ผ่านมา (ทั้งผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาที่เป็นผู้บริสุทธิ์) โอกาสนี้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการผลการดำเนินงานของ สคช.
นายโกศลวัฒน์ อธิบดีอัยการ สคช.กล่าวว่า ขอบคุณนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ เพจ"สายไหมต้องรอด" ที่มาช่วยรายงานผลงานของอัยการ ที่ช่วยเหลือเหยื่อ สำเร็จใน 24 ชั่วโมง ร่วมกับทีมงานสายไหมต้องรอด
ทั้งนี้ได้นำเรื่อง การช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ถูกหลอกไป ค้าประเวณี ที่ดูไบ ถึงการให้ความช่วยเหลือร่วมกับ อธิบดีกรมการกงสุล และสามารถช่วยเหลือเหยื่อ ให้ไม่ต้องฆ่าตัวตาย และนำตัวกลับประเทศไทยได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยนำความรู้จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์
และการให้ความช่วยเหลือ ชายที่ถูกแอบอ้างชื่อ โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และถูกจับโดยไม่รู้ตัว ที่สนามบินขณะกำลังบินไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคสนี้ นายเอกภพ สายไหมต้องรอด พามาพบอัยการ คุ้มครองสิทธิฯ ตนจึงต่อสายโทรศัพท์เปิด Speakerphone สอบถามไปที่จังหวัดเลย และประสานงานให้ความช่วยเหลือ ได้รับแจ้งจากอัยการจังหวัดเลยกลับมาอย่างรวดเร็ว ว่าคดีนี้ได้ พิจารณา สั่งไม่ฟ้องแล้ว และให้ความช่วยเหลือในการถอนประกัน ไม่ให้ต้องเดือดร้อนเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดเลยอีกสองรอบ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อัยการสามารถติดตามเรื่อง ปิดจบได้ในยี่ 24 ชั่วโมงเช่นกัน
อยากฝากถึงว่าถ้าข้อมูลของเหยื่อ ครบถ้วน อัยการจะสามารถช่วยได้อย่างอย่างรวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมงมาแล้วหลายกรณี อัยการคุ้มครองสิทธิ์มี 120 สาขาทั่วประเทศ ทุกจังหวัด สายด่วน อัยการ ปรึกษากฎหมายช่วยเหลือกฎหมายฟรี โทร 1157