ตัดเนื้อร้าย! รวบ “ดาบตำรวจ” สภ.ดอกคำใต้ เกี่ยวข้องยาเสพติดในพื้นที่

MGR Online - ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่ 6 ล้างบางเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวยาเสพติด ตามรวบ “ดาบตำรวจ” สภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมยาบ้า
วันนี้ (7 พ.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยผลปฏิบัติการ “ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 6” เดินหน้ากวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ว่า ดาบตำรวจสังกัด สภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีพฤติการณ์เสพและค้ายาเสพติดในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบร่วมกับชุดสืบสวน ก่อนพบว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี 2567
ต่อมา วันที่ 6 พ.ค.2569 เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน สภ.ดอกคำใต้ เข้าตรวจสอบกระท่อมกลางทุ่งนา พื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พบ ด.ต.ภาคภูมิ พร้อมชายอีก 2 คน อยู่ภายในกระท่อมดังกล่าว จากการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายทั้ง 3 คน และตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 15 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในตัว ด.ต.ภาคภูมิ รวมทั้งพบยาบ้าอีก 8 เม็ด ในตัวชายอีก 1 คน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอกคำใต้ ดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องผู้กระทำผิด และจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างมาตรฐาน “เจ้าหน้าที่รัฐต้องปลอดยาเสพติด” และสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสั่งการของรัฐบาลที่ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการปราบปรามผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้น ควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ