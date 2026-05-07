รอง ผบ.ตร. ปัดไม่รู้จัก "โทน บางแค" หลังปรากฏภาพคู่ในหลายสถานที่

รอง ผบ.ตร. ยันไม่รู้จัก "โทน บางแค" เป็นการส่วนตัว หลังปรากฏภาพถ่ายคู่ในหลายสถานที่ เผยติดตามคนที่รู้จักกันมาสวัสดีปีใหม่เท่านั้น
วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร.กล่าวถึงกรณีที่มีภาพถ่ายคู่กันระหว่างตนกับ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทน บางแค" เซียนพระชื่อดังที่ถูก"มาดามเก่ง" แจ้งความดำเนินคดี ในห้องแห่งหนึ่ง รวมถึงในหลายสถานที่ อีกทั้งยังมีภาพที่ทางโทน บางแค นำพวงมาลัยดอกมะลิ ไปกราบไหว้ว่า ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับนายโทน บางแค เป็นการส่วนตัว แต่เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา คนรู้จักของตนได้เดินทางมาสวัสดี และนายโทน บางแคได้ติดตามมาด้วยเท่านั้น
"ยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายโทน บางแค แต่อย่างใด เขาติดตามคนที่รู้จักของผมมาสวัสดีในช่วงสงกรานต์เท่านั้น" พล.ต.อ.นิรันดร กล่าว