“กอ.รมน.” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับงานความมั่นคงปี’69 ชูบูรณา การทุกภาคส่วน ใช้เทคโนโลยี-แอป พร้อมช่วยเหลือประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพรับมือสังคมที่เปลี่ยนไป

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2569 ที่โรงแรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 7–8 พฤษภาคม 2569 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
โอกาสนี้ พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (ผอ.สมท.กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายและหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ “พร้อมช่วย” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินงานด้านกิจการมวลชนและการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวม โดยแบ่งประเด็นสำคัญออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกิจการมวลชน อาทิ การเสริมสร้างมวลชน การพัฒนามวลชน การขับเคลื่อนมวลชน และการจัดทำระบบฐานข้อมูลมวลชน ด้านสารนิเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร รวมถึงการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านกิจการพัฒนา มุ่งเน้นโครงการพัฒนาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โครงการ (พมพ.) ตลอดจนด้านแผนและงบประมาณ ทั้งการจัดทำแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะเดียวกัน ยังมีการติดตามการดำเนินงาน “โครงการเพชรในตม” ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวถือเป็นระเบียบปฏิบัติประจำในการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับทุกมิติของความมั่นคงในอนาคต
กอ.รมน. พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติและประชาชน