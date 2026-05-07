"ศุภมาส" จ่อฟันแพ่ง-อาญา"โรงงานปลากระป๋อง" ยัดไส้ "ปลานิล" - สั่งปิดโรงงานทันทีหลังพบบ่อน้ำเสียมีปัญหา

รมต.สำนักนายกฯเตรียมดำเนินคดีแพ่ง-อาญาโรงงานปลากระป๋องลักไก่ยัดไส้ "ปลานิล" ชี้เข้าข่าย "อาหารปลอม" สั่งปิดโรงงานทันทีหลังพบระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ผลิตทั่วประเทศหวั่นเกิดเหตุซ้ำ
วันนี้ ( 7 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 15.00 น. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องที่มีการใช้ปลานิลมาผลิตแทนปลาแมคเคอเรลว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการผลิตอาหารปลอม ซึ่งมีความผิดชัดเจนทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรอเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรมประมง เพื่อพิสูจน์ทราบสายพันธุ์ของปลาที่พบในปลากระป๋องว่าตรงกับปลานิลตามที่ตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่ โดยจะใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีกับโรงงานผู้ผลิตให้ถึงที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายนี้อย่างแน่นอน
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่าสำหรับการขยายผลทางกฎหมายนั้น คดีนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับเนื่องจากพบความผิดในหลายส่วน นอกเหนือจากประเด็นเรื่องชนิดของปลาแล้ว ยังได้สั่งการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการตรวจสอบหาสารอันตราย โลหะหนัก และสารปรอทปนเปื้อนเพิ่มเติม ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งพบความผิดปกติเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ตรงตามที่เคยขออนุญาตไว้ จึงมีคำสั่งให้หยุดการทำงานทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงจะสามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อได้
น.ส.ศุภมาส กล่าวต่อว่าในส่วนของสินค้าที่ถูกกระจายออกสู่ท้องตลาดไปก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของโรงงานเร่งตรวจสอบเส้นทางการจำหน่ายและดำเนินการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดกลับคืนมาโดยเร็ว พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าที่รับสินค้าไปจำหน่าย รวมถึงประชาชนที่ซื้อไปแล้วและยังมีสินค้าหลงเหลืออยู่ ให้ส่งคืนทางโรงงานทั้งหมด และขอแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าซื้อสินค้าในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติม
น.ส.ศุภมาส กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบโรงงานในทุกจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าในลักษณะนี้ซ้ำรอยขึ้นอีก