ผอ.ฟ้าให้ทีวีแจ้งจับเซียนพระชื่อดัง ข่มขู่-หมิ่นหาเป็นมิจฉาชีพ ปมแจกพระสมเด็จ

ผอ.ฟ้าให้ทีวี โร่พบ ปอท.แจ้งความเอาผิดเซียนพระชื่อดัง ข่มขู่คุกคาม-หมิ่นประมาทกล่าวหาเป็นมิจฉาชีพ ปมแจกพระสมเด็จให้วัด-ชาวบ้าน แค้นทำวงการพระเครื่องซบเซา
วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 09.30 น. น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี และประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข หรือ ผอ.ฟ้า พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก ปอท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจของเซียนพระชื่อดัง หลังถูกข่มขู่คุกคาม
น.ส.พรทิพากล่าวว่า เพจดังกล่าว มีพฤติการดูถูกเหยียดหยาม ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า ตนเองเป็นมิจฉาชีพ จากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครอง และแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 2,000 แห่ง ทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์ สำหรับเพจดังกล่าว ได้เข้ามาโจมตีตนหลายครั้ง มีการส่งข้อความเข้าหน้าเพจ ฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตน ซึ่งเพจดังกล่าว ตนหมายหัวไว้ก่อนแล้วว่าจะดำเนินคดี แต่ยังไม่ได้แจ้งความ
น.ส.พรทิพา กล่าวต่อว่า กระทั่งล่าสุดที่ผ่านมา มีการโทรในแอปพลิเคชันไลน์เข้ามาข่มขู่ว่า จะนำ ดีเอสไอและตำรวจกองปราบมาจับ ตนจึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ,ดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวม 3 ข้อหา พร้อมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 200 ล้านบาท ถ้าชนะคดีและได้เงินไปบริจาค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
น.ส.พรทิพา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้อยากให้ดีเอสไอตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วย เพราะมีการอ้างถึงหน่วยงานดังกล่าว อีกทั้ง ส่วนตัวเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้ เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระ หรือหยุดพูดถึงพระสมเด็จ ซึ่งในวงการเซียนพระ มีทั้งคนดีและคนไม่ดี การให้ความรู้กับประชาชนของตน เพื่อให้รู้ว่าพระแท้อยู่ที่พุทธคุณ ไม่ใช่อยู่ที่ราคา และพระแท้จะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว ผลที่ตามมาคือทำให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือน ตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลง จนถูกหมายหัว
"วงการพระเครื่องเกี่ยวโยงพัวพันกันทุกกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มที่มีปัญหาเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เช่นเดียวกันพร้อมยืนยันไม่ได้เกาะกระแสข่าวดังกล่าวมาหาแสงแต่อย่างใด" น.ส.พรทิพากล่าว