“คุ้มครองสิทธิ” จัดงานระดับชาติ “24 ปี กับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็ว...ทั่วถึง...และเป็นธรรม”

วันนี้ (7 พ.ค.) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีกำหนดจัดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ “24 ปี กับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็ว...ทั่วถึง...และเป็นธรรม...เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้า : คือความไม่ยุติธรรม (Justice delayed is justicedenied)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 พ.ค.2569 ณ Grand Diamond Ballroom อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี
สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 6 พ.ค.2569 ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ผู้บริหารของทั้ง 20 กระทรวง กรม องค์กรระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่าย รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,975 คน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งนำเสนอผลการดำเนินงานตลอด 24 ปี ในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ทั้งผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลยที่เป็นผู้บริสุทธิ์ พร้อมรับมอบนโยบายสำคัญจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบการเยียวยาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 924,486 บาท พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 74 รางวัล การจัดบูธนิทรรศการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ซุ้มก้าวผ่านวิกฤต...ด้วยมิตรแห่งความยุติธรรม ซุ้มเราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม ซุ้มขอบคุณความช่วยเหลือที่รวดเร็ว...ทั่วถึง...เป็นธรรม ซุ้มเยียวยาไม่ต้องรอ ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ซุ้มช่วยเหลืออย่างไร้พรมแดนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
รวมถึง การรับฟังความคิดเห็น “ถอดรหัสอดีตขับเคลื่อนอนาคต : ก้าวต่อไปกับการช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์รองรับมาตรฐานสากล (Lessons Learned, Future Driven)” และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ เล่าสู่กันฟัง Best Practice ช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นเลิศ และถอดบทเรียนสิ่งที่ถูกสะท้อนมุมมองด้านลบของการทำงาน : เพื่อพัฒนาก้าวต่อไปกับการเป็นที่หนึ่งในอาเซียน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำมากำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต