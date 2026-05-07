รวบแล้วผัว-เมีย ขโมยสัตว์แปลกในสวนสัตว์พาต้า สารภาพนำไปขายซื้อยาเสพติด

ตำรวจบุกจับ 2 สามีภรรยาคาที่พักย่านดอนเมือง หลังก่อเหตุขโมยสัตว์แปลกในสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า สารภาพตระเวนก่อเหตุมานาน 2-3 ปี นำไปขายได้ราคาดี เอาเงินซื้อยาเสพติด
จากกรณี สวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า เข้าแจ้งความที่ สน.บางยี่ขัน หลังพบ 2 หนุ่มสาวแอบงัดตู้สัตว์หายาก ขโมยกิ้งก่าจระเข้จีน และซาลาแมนเดอร์ ลายเสือ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดเวลา 11.12 น. วันที่ 7 พ.ค. 2569 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เข้าจับกุมสองสามี-ภรรยาในที่พักอาศัยย่านดอนเมือง หลังตรวจค้นพบสัตว์ Exotics (สัตว์แปลก) จำนวนมาก ที่ขโมยมาจากสวนสัตว์ดังย่านปิ่นเกล้า
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศอ.ปส.บช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ร่วมกับ สน.บางยี่ขัน ได้ร่วมเข้าตรวจค้นและจับกุมตัวผู้ต้องหาคือ นายไรวินทร์ อายุ 26 ปี และ น.ส.วริศรา อายุ 27 ปี ในข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์โดยทำลายสิ่งกีดกั้น โดยใช้ยานพาหนะ” ในที่พักอาศัยย่านดอนเมือง ตรวจค้นพบ สัตว์ Exotics (สัตว์แปลกจำนวนมาก) ที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยว่า ผลการตรวจค้นพบสัตว์แปลกหลายชนิด อาทิ ซาลาแมนเดอร์ ลายเสือ แรคคูน ลิงกระรอก งู และเต่ายักษ์ โดยผู้ก่อเหตุสารภาพว่า เคยลักทรัพย์ที่พระนครศรีอยุธยา ก่อนนำสัตว์แปลกไปขาย และนำเงินมาซื้อยาเสพติด เผยทำมานาน 2-3 ปี พฤติกรรมจะตระเวนดูก่อนก่อเหตุ และย้ายที่ไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้สามารถจับกุมตัวได้ ส่วนสาเหตุที่เลือกขโมยสัตว์แปลก เนื่องจากมีความชอบส่วนตัว และขายได้ราคาสูง จากนี้จะได้ทำการขยายผล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบประวัติร่วมกันก่อเหตุเป็นจำนวน 3 คดี คือ 1.วันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมาก่อเหตุ ร่วมกันขโมยเต่า จำนวน 29 ตัวและเมียแคท จำนวน 1 ตัว จากใต้ถุนบ้านของผู้เสียหาย เหตุเกิดพื้นที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา
2.วันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่สนมา ก่อเหตุ ร่วมกันขโมยลิงกระรอก ชื่อ น้องมาร์ช ไปจากสวนสัตว์ เพื่อน เดรัจฉาน โดยน้องมาร์ชเป็นขวัญใจประจำสวนสัตว์ดังกล่าว เหตุเกิดพื้นที่ สน.บางเขน
และ 3.วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ก่อเหตุ ร่วมกันขโมย กิ้งก่าจระเข้ 1 ตัว และซาลาแมนเดอร์ลายเสือ 1 ตัว จากสวนสัตว์ พาต้าปิ่นเกล้า เหตุเกิดพื้นที่ สน.บางยี่ขัน