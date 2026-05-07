ครอบครัว “ชินวัตร” เยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งสุดท้าย นับถอยหลัง 4 วัน รอพักโทษกลับบ้าน

MGR Online - “อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม” พร้อมครอบครัว เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งสุดท้ายก่อนได้รับการปล่อยตัวพักโทษ 11 พ.ค. ส่วนติดกำไล EM ให้เป็นตามกระบวนการ
วันนี้ (7 พ.ค.) เวลา 09.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ “ปอ” (สามี) , นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” , น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ “ติ๊ก” (ภรรยา) , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ “เอม” และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ “พงศ์” (สามี) เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 61) พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ทั้งนี้ นายทักษิณ จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษเพื่อคุมประพฤติ เนื่องด้วยครบกำหนดการรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 (หรือ 8 เดือน) จากอัตราโทษ 1 ปี เข้าเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
ต่อมา เวลา 11.05 น. น.ส.แพทองธาร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังการเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำฯ ว่า รู้สึกดีใจเป็นการเยี่ยมผ่านลูกกรงเป็นครั้งสุดท้าย และวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. ก็เดินทางมารับกลับบ้านแล้ว ซึ่งคุณพ่อถูกคุมขัง 241 วัน หรือเขานับของเขาเอง 243 วันครึ่งตามกระบวนการ ส่วนเส้นทางการเมืองหลังจากพักโทษนั้น ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการเมืองแต่คุยกันเรื่องชีวิตและคุยเรื่องลูกหลานเท่านั้น
เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับคุณพ่อหลังพักโทษออกจากเรือนจำฯ อยากทำอะไรเป็นพิเศษ น.ส.แพทองธาร เผยว่า ไม่ได้มีอะไรมากแค่ต้องตรวจสุขภาพ เพราะไม่ได้ตรวจสุขภาพเต็มรูปแบบ ประมาณ 8 เดือนแล้วหรือมากกว่านั้น
เมื่อถามเรื่องกำไล EM มีลุ้นไม่ต้องใส่ก็ได้และยื่นคำร้องต่อกรมคุมประพฤตินั้น น.ส.แพทองธาร ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้เป็นตามกระบวนการ จริงแล้วไม่อยากให้เป็นประเด็นอะไร ถ้าให้ใส่กำไล EM ก็ต้องใส่ ไม่อยากมีปัญหาอะไร
ถามต่อว่าจนขณะนี้ยังมีผู้เห็นต่างมายื่นคัดค้านพักโทษนายทักษิณ จะร้อง ม.157 กับเจ้าหน้าที่รัฐ น.ส.แพทองธาร กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ก็ให้ทำตามสิทธิ์ไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันนายทักษิณ ได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ เป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 28 วัน หรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง 4 วัน ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำฯ ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.2569 เวลา 07.45 น.