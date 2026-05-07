"บิ๊กโจ๊ก" ให้ปากคำเพิ่ม! ปม 2 อดีตลูกน้องแจ้งจับตบบ้องหู

"บิ๊กโจ๊ก"เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมคดีถูก 2 อดีตลูกน้องแจ้งความตบบ้องหู พร้อมหอบเอกสาร-เชิญแพทย์ผู้รักษามาให้ข้อมูลตำรวจด้วย
วันนี้ (7 พ.ค.)ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม กรณีถูกอดีตลูกน้องคนสนิทเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคดีที่ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ และ พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ อดีตลูกน้องคนสนิท เข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยการ “ตบบ้องหู” โดยครั้งนี้ได้นำพยานหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มามอบให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงเชิญแพทย์ผู้รักษาเข้ามาให้ข้อมูลประกอบสำนวนคดีด้วย
"ต้องการให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดปรากฏอย่างชัดเจน พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่" พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ พร้อมทนายความ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีเดียวกันเช่นกัน