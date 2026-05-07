"โทน บางแค"ร้อน! โร่พบกองปราบ หลังลือถูกออกหมายจับคดีโกง "มาดามเก่ง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



"โทน บางแค" โร่พบกองปราบ แสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังมีกระแสข่าวลือถูกออกหมายจับคดีโกง "มาดามเก่ง"

วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทน บางแค"เซียนพระชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และแสดงตัวหลังมีกระแสข่าวลือว่าถูกออกหมายจับกรณีพัวพันคดีฉ้อโกงน.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ"มาดามเก่ง" นักธุรกิจพันล้าน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ โทน บางแค เคยไปร้องเรียน "บิ๊กเต่า" พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ว่าเรียกพบโดยไม่มีหมายและกดดันเรื่องหนี้สิน นอกจากนี้ยังได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ,มาดามเก่ง และทีมทนาย ที่ สน.พหลโยธินไว้แล้วด้วย







