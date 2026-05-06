เด็ก ป.6 ลวงหญิงเพื่อนร่วมชั้น ไปให้กลุ่มชายข่มขืน แจ้งความแล้วดีไม่คืบ

ครอบครัวเด็กหญิงวัย 12 ร้องขอความช่วยเหลือทีมงงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกเพื่อนร่วมชั้น ป.6 ล่อลวงไปให้กลุ่มชายข่มขืน แจ้งความแล้วคดียังไม่คืบหน้า
วันนี้ (6 พ.ค.) ครอบครัวเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 2 ราย ประกอบด้วย เด็กหญิงเอ และเด็กหญิงบี อายุ 12 ขวบ เข้าร้องทุกข์กับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด และทีมงาน หลังโดนเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน 2 คน ล่อลวงไปให้ผู้ชายอายุประมาณ 25 ปี 2 คน กระทำชำเรา แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ
โดยเด็กหญิงเอ อายุ 12 ขวบ เล่าเหตุการณ์ว่า ก่อนเกิดเหตุ วันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อนชื่อเตย ซึ่งเชื่อว่าเป็นนกต่อ โทรฯ มาชวนให้ตนและบี ไปนั่งเล่นบ้านเพื่อน ต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ 20 ปีเศษขี่รถมารับ โดยซ้อนกัน 4 คน ก่อนพาไปแถวซุ้มไก่ ใกล้กับ สน.ทุ่งสองห้อง ซึ่งทั้งหมดก็นั่งเล่นกันอยู่ จนกระทั่งเวลาประมาณเกือบ 23.00 น. จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุ เป็นชาย 3 คน เดินทางมาที่ซุ้มไก่ ทางพวกตน 2 คน ขอให้ไปส่งที่บ้าน แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พาไปส่งที่บ้าน แต่พาไปโรงแรมย่านงามวงศ์วาน เปิดห้อง 1 ห้อง โดยหนึ่งในคนก่อเหตุจ่ายค่าห้อง
เด็กหญิงเอ เล่าอีกว่า มีคนในห้องทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วยฝั่งผู้ก่อเหตุ ที่เป็นผู้ชาย 3 คน ฝั่งตน บี และเตย ก่อนผู้ก่อเหตุ 2 คน คือ นายโจ และผา กระทำการข่มขืน ตน กับ บี และสลับกันก่อเหตุซ้ำอีก ส่วนเตยนั่งเล่นโทรศัพท์ อ้างว่ามีประจำเดือน ส่วนชายอีกคนไม่ได้ลงมือกระทำ กระทั่งผู้ก่อเหตุปล่อยออกจากห้อง และนายโจ หนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นคนจ่ายเงินค่าแท็กซี่ 200 บาท ว่าจ้างให้แท็กซี่พาพวกตนไปส่ง ซึ่งก่อนกลับฝั่งผู้ก่อเหตุได้ข่มขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ทำให้หวาดกลัว แต่เมื่อได้เจอผู้ปกครองจึงได้บอกความจริงว่าถูกกระทำดังกล่าว
แม่ของหนึ่งในผู้เสียหาย เล่าเหตุการณ์ว่า เด็กหญิงเอ ขอออกไปเล่นบ้านเพื่อนช่วงเที่ยง พอเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกต้องกลับบ้าน แม่ติดต่อลูกไม่ได้จึงได้มีการสอบถามเพื่อน ก่อนตระเวนหาลูกต่อตามที่ต่างๆ ที่คาดว่าลูกจะไป ก่อนทราบทีหลังว่าลูกไปกับใคร และได้รูปคนที่ลูกออกไปด้วย เลยไปหาตำรวจให้ช่วยตามหา ซึ่งตำรวจพอจะทราบตัว จึงโทรฯ หาคนในกลุ่มผู้ก่อเหตุ ต่อมาไม่ถึงชั่วโมงน้องนั่งแท็กซี่กลับมาเอง และทราบว่าลูกและเพื่อนถูกกระทำจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี แต่ตอนนี้แม่คาใจคือตำรวจยังไม่เรียกผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำ ทำให้แม่รู้สึกไม่สบายใจจึงอยากให้ทางเพจสายไหมต้องรอดติดตามคดีนี้ ล่าสุดฝั่งผู้ก่อเหตุติดต่อมาทางผู้เสียหายขอเคลียร์ มีการขอนัดเจอแต่ผู้เสียหายไม่ได้ไป
ด้านนายเอกภพ กล่าวว่า จะประสานไปยัง ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ให้เร่งรัดความคืบหน้าทางคดีเนื่องจากมีเด็กสองคนสามารถเป็นพยานให้กันได้ และการออกหมายจับไม่ต้องรอผลตรวจร่างกาย สามารถใช้พยาน ขณะที่ผู้ก่อเหตุยังเดินลอยหน้าลอยตา เชื่อว่าเลี้ยงไก่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่เด็กเกิดความไม่สบายใจจึงอยากให้เร่งรัดคดี ล่าสุด ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ จะออกหมายจับภายในเร็วๆ นี้