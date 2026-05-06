ผบ.ตร.มอบรางวัลยกย่อง 5 ตร.จราจรทุ่งมหาเมฆ เปิดทางช่วยหญิงแน่นหน้าอก ส่งถึงมือแพทย์ปลอดภัย

ผบ.ตร. มอบประกาศเกียรติคุณ “ทำดี มีรางวัล” ชื่นชมตำรวจจราจร สน.ทุ่งมหาเมฆ ช่วยเหลือหญิงแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นำส่งโรงพยาบาล โดยปลอดภัย
วันนี้ (6 พ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 5 นาย ได้แก่ จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โยธี, จ.ส.ต.พงศธร บุญล้อม, จ.ส.ต.ธิติวัฒน์ พะคิณี, ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ สิทธิศักดิ์ และ ส.ต.ต.ภานุวิชญ์ รักดวง ณ ห้องพรหมนอก อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่วิทยุฯ สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้รับการประสานว่ามีหญิงผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งคันหนึ่ง มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ซึ่งจอดรถอยู่บริเวณทางลงด่วนพระรามที่ 4-1 จากนั้น พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวแก้ว สว.(จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ จึงได้ประสานทางวิทยุไปยังเจ้าหน้าที่ประจำแยกใต้ทางด่วนพระราม 4 และประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจร เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคลื่อนย้ายหญิงคนดังกล่าวมานั่งบริเวณเบาะด้านหลัง โดยมี จ.ส.ต.ธิติวัฒน์ ภะคินี ทำหน้าที่เป็นพลขับ, จ.ส.ต.พงศธร บุญล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จราจรอีก 3 นาย ช่วยกันขับรถนำเปิดทางไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอยู่ดูแลจนหญิงคนดังกล่าวอาการดีขึ้น มั่นใจว่าปลอดภัย จึงได้มอบกุญแจรถและแนะนำให้ติดต่อญาติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกส่งต่อเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ได้รับกระแสความชื่นชมในวงกว้าง
ผบ.ตร. กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 5 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป พร้อมขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่งเสริมข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป