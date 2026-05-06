สมาคมแพทย์ทหาร–เครือข่ายไทยปลอดบุหรี่ เซ็น MOU ดันระบบเลิกนิโคติน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



“สมาคมแพทย์ทหารฯ–สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” ลงนาม MOU ยกระดับระบบเลิกนิโคติน ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันนี้ (6 พ.ค.) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบบริการช่วยเลิกนิโคติน และสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


การลงนามครั้งนี้นำโดย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ในนามประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการกองทุน สสส. และกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 ร่วมลงนามในนามภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการลด ละ เลิกการบริโภคนิโคตินอย่างเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการช่วยเลิกนิโคติน การควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในระดับประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการเลิกบุหรี่แก่กำลังพลทั้ง 4 เหล่าทัพ และยกระดับการดูแลสุขภาพกำลังพลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ พลตรี ภูษิต เฟื่องฟู เลขาธิการสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมี พลโท เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการสมาคมแพทย์ทหาร และกรรมการสมาพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ตำรวจ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
