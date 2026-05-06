สืบลำลูกกาบุกรวบบังไซ เครือข่าย แม็กคอลาย พร้อมเพื่อนซี้ ยึดของกลางยาบ้ารวม 60 เม็ด

เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567 พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา เปิดเผยกรณี พ.ต.ท.อิทธิกร สง่ากร สว.สส.สภ.ลำลูกกา พร้อมกำลังชุดสืบสวน เข้าจับกุม บังไซ และ บังและ เครือข่ายยาเสพติด แม็กคอลาย ซึ่งสามารถจับกุมได้ วันที่ 2 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา การจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ ร้องเรียน ว่าบ้านหลังที่บุกตรวจค้นนั้น มีการมั่วสุมของวัยรุ่นบ่อยครั้ง ตนเองจึงสั่งการชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.อิทธิกร สง่ากร สว.สส.สภ.ลำลูกกา พร้อมกำลังชุดสืบสวน เข้าตรวจค้นบ้านพักใน ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา หลังรับแจ้งจากสายลับว่า มีการมั่วสุมยาเสพติดจริง ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบ นายขจร (หรือบังไซ) อายุ 44 ปี นายอนุสรณ์ หรือบังและ อายุ 38 ปี ชาวอำเภอลำลูกกา พร้อมของกลางยาบ้ารวม 60 เม็ด
พ.ต.ท.อิทธิกร สง่ากร สว.สส.สภ.ลำลูกกา กล่าวว่า จากคำสั่งการ พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกาให้กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่สายสืบจึงได้หาข่าวจนทราบว่า สถานที่จับกุมมักมีวัยรุ่นมามั่วสุมใต้ถุนบ้านอยู่บ่อยครั้ง จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มชายฉกรรจ์ กำลังมั่วสุมอยู่ใต้ถุนบ้าน เมื่อเห็นตำรวจ ชายกลุ่มดังกล่าวพยายามวิ่งหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้น นายขจร และนายอนุสรณ์ พบยาบ้าเม็ดสีส้มประทับอักษร WY จำนวน 50 เม็ดในตัวนายขจรฯ บรรจุในถุงพลาสติกแบบซิปรูด ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ขายาว ส่วนนายอนุสรณ์ พบยาบ้าอีก 10 เม็ด ในกระเป๋ากางเกงลายทหารขาสั้น
ด้านนายขจรยอมรับสารภาพว่า ยาบ้าทั้งหมดเป็นของตนจริง โดยซื้อมาจาก นายวิริทธิ์ฯ “ฉายา แม็กคอลาย" ในราคาเพียงเม็ดละ 10 บาท เพื่อนำมาเสพ และขายต่อ ส่วนนายอนุสรณ์ รับสารภาพว่ายาบ้า 10 เม็ด เป็นของตนจริง โดยซื้อมาจากคนชื่อนายต้น อายุ 34 ปี เม็ดละ30 บาท
เจ้าหน้าที่ได้จึงได้นำตัวทั้ง2คน มาทำการสอบสวนที่ สภ.ลำลูกกา และทำประวัติไว้ ก่อนขยายผล ฯ เครือข่าย “แม็กคอลาย" และได้แจ้งข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา ดำเนินคดีตามกฏหมายเพื่อถอนรากถอนโคนยาเสพติดให้หมดจากพื้นที่