ตร.โชว์ผลงาน รวบบอมศรีราชา พ่อค้ายารายใหญ่เงินหมุนเวียน 200ล้าน ขยายผลพบยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด เจ้าตัวอ้างไม่ได้ขายแค่เสพวัน10เม็ด

จากกรณีที่ เมื่อวานนี้วันที่5พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต. นิพล เหมสลาหมาด ผบก.ภ.จว.สตูลร่วมกับ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ร่วมกันจับกุมตัวนาย พงศธรสีอายุ 24 ปี (บอม ศรีราชา)จับกุมตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านสามัคคี 1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน น้ำหนักรวมถุง 4.5 กรัม (น้ำหนักสุทธิ 4 กรัม) 2.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สีส้ม จำนวน 198 เม็ด 3.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สีแดง จำนวน 81 เม็ด และ สีเขียว จำนวน 1 เม็ด 4.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สีแดง จำนวน 2 เม็ด 5.แม็กกาซีน ขนาด .380 จำนวน 1 อัน 6.กระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 5 นัด 7.แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบอลูมิเนียม หมายเลขที่เบียน 5ขจ 2175 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผ่น 8.แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบอลูมิเนียม หมายเลขที่เบียน 5ขฐ 6931 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผ่น 9.แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบอลูมิเนียม หมายเลขที่เบียน 6ขฎ 4970 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผ่น 10.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ HONDA JAZZ สีบรอนซ์เงิน เลขตัวถัง MRHGK5830HT102149 แผ่นป้ายทะเบียน 5 ขษ 6715 กรุงเทพมหานครทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ ว่า 1. “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” 2. “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” 3. “มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”4.“ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม (แผ่นป้ายทะเบียนรถ) โดยผิดกฎหมาย”
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ปากเกร็ด ได้ทำการขยายผลจาก นายพงศธร แตงศรี อายุ 24 ปี ในเมื่อวานนี้ตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นผู้มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดในลักษณะเป็นรายสำคัญโดยจากการสืบสวนเพิ่มเติมปรากฏว่า นายพงศธรฯ ได้มีการเดินทางเข้า - ออกคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้นำตัวนายพงศธรฯ ไปทำการขยายผลตรวจค้นยังห้องพักภายในคอนโดมิเนียมดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หลายรายการ ประกอบด้วย ยาบ้า จำนวนรวมประมาณ 220,668 เม็ด
ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 680 กรัม ยาอี จำนวน 180 เม็ด และสารตั้งต้นในการผลิตยาอี น้ำหนักรวมประมาณ 1.2 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักดังกล่าว และพบอุปกรณ์เพิ่มเติมคือ คอลลาเจน สำหรับใช้ ผสมยาอีผง 37ห่อใหญ่ 555 ห่อ เล็ก และพบกระสุนเพิ่มเติมจำนวน 280 เม็ด จากการสอบถาม นายพงศธรฯ ให้การรับว่า ยาเสพติดทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบภายในห้องพักดังกล่าว เป็นของตนเองจริง โดยมีการบดผสมยาอีเป็นผง แล้วแบ่งบรรจุใส่ซอง ผลิตภัณฑ์ MAOW JING ส่งขายตามสถานบันเทิง ทั้งนี้ นายพงศธรฯ ให้การเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดดังกล่าวตนได้รับมาจากเพื่อน (ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้นำมาเก็บพักไว้ภายในห้องพักดังกล่าว เพื่อรอการกระจายจำหน่ายต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบถาม นาย พงศธร ผู้ต้องหากล่าวว่า ตนทำงานเป็นไรเดอร์ส่งพัสดุ ยาเสพติดที่ตนมีไว้นำมาแค่เสพอย่างเดียว ซึ่งเสพวันละ 10 เม็ด ยืนยันว่าไม่ได้ขาย และลูกกับเมียตนยังไม่รู้ ตนมีลูก 2 คน เรียนอยู่ชั้น ป.2 และอนุบาล 2 ส่วนที่ไปนอนพักที่รีสอร์ทเพราะว่าทะเลาะกับทางบ้าน และแยกกันอยู่ เงินที่อยู่กับตัวตนไปกดที่ จ.สตูล จำนวนหลายแสนบาท เนื่องจากมีคนจ้างไปกดเงิน ไม่เกี่ยวกับบัญชีและขายยาเสพติด
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า อยู่ในซอยสามัคคีและใกล้เคียงกับบริเวณบ้านพักของตนเอง เพื่อนำของมาจัดเรียงไว้ และจะส่งผ่านทางไปรษณีย์ แพ็คยาเสพติดใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า จะส่งโดยการใช้บัตรประชาชนของคนอื่นในการนำส่ง ส่วนพวกยาอีจะส่งตามสถานบริการสถานบรรเทิง และคอลลาเจนซอง ผู้ต้องหานำมาบดผสมกับยาอีและจำหน่ายต่อซึ่งมูลค่ายาเสพติดทั้งหมดรวมได้ประมาณ 5 ล้านบาท
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200 ล้านบาท