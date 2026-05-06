“ผบ.ตร.” สั่งลุย! กวาดล้างต่างชาติผิดกฎหมายทั่วประเทศ วาง 3 มาตรการเข้ม สกัดอาชญากรรมข้ามชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเกมรุกกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ สกัดต่างชาติผิดกฎหมาย - ผบ.ตร. กำชับ 3 มาตรการเข้ม ไม่ยอมใช้ไทยเป็นที่พำนัก ย้ำไม่เลือกปฏิบัติ จัดการเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์
วันนี้ (6 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิด โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ดังที่กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งในมิติด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน และความเชื่อมั่นของประเทศ โดย ผบ.ตร.กำชับสั่งการ 3 มาตรการเข้ม ทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์ เฝ้าระวังสกัดกั้นอย่างเข้มงวด และพร้อมชี้แจงกับสังคมอย่างตรงไปตรงมา ยืนยันไม่ยอมให้อาชญากรต่างชาติเข้ามาพักพิง หลบซ่อนในประเทศไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและเป็นรูปธรรมใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่
1. ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา : เพื่อป้องกันความสับสน ข่าวบิดเบือน และลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงและกฎหมาย
2. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนด้านความมั่นคง : ทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), กองทัพ, หน่วยงานฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และสกัดกั้นภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ ทั้งในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ การจารกรรม การบ่อนทำลาย และเครือข่ายผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและไม่เลือกปฏิบัติ : โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน หรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเอื้อประโยชน์ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นต้นตอสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ภายใต้มาตรการเข้ม สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าประเทศไทยเปิดกว้างและยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้อง เคารพกฎหมาย และอยู่ร่วมกับสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก แต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ผู้ใดการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย หรือกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นอันขาด