"มาดามเก่ง" เตรียมแฉ "โทน บางแค" แบบเปิดหมดเปลือกบ่ายนี้!

"มาดามเก่ง" เตรียมบุก บช.ก. แฉ "โทน บางแค" แบบเปิดหมดเปลือก! ที่มาหนี้ 300 ล้าน พร้อมเปิดตัว 9 เซียนลูกหนี้รายใหญ่บ่ายนี้
วันนี้ ( 6 พ.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ “มาดามเก่ง” พร้อมด้วยทนายความ เตรียมเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสื่อมวลชน
สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ มาดามเก่ง เตรียมแถลงข้อมูลเชิงลึกในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดตัว "9 เซียนลูกหนี้" ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีภาระหนี้สินจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการติดตามทวงถาม
แหล่งข่าวระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า สำหรับโทนบางแค มียอดหนี้รวมสูงถึง 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมด รวมถึงรายชื่อและพฤติการณ์ของลูกหนี้แต่ละราย จะมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายหลังการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้