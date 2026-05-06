รวบโอปป้าสแกมเมอร์หนีคดีใช้มัลแวร์ตุ๋นเหยื่อโอนเงิน อ้างบัญชีความมั่นคง จนมุมที่พัทยา

คอมมานโดรวบสแกมเมอร์เกาหลีใต้คาคอนโดพัทยา หนีคดีใช้มัลแวร์หลอกเหยื่อโอนเงิน 342 ล้านวอน อ้างบัญชีความมั่นคง ก่อนฟอกผ่านคริปโต
วันนี้ ( 5 พ.ค.) พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.พงศ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ พ.ต.ท.อัครวุฒิ จันทร์เจริญ สว.กก.3 บก.ป. ร่วมกันจับกุม นายซังชอน อายุ 37 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ ตามหมายแดงของตำรวจสากล (Red Notice Interpol) ความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ได้บริเวณ สภ.เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้นายซังชอน นั้นเป็นสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเกาหลีใต้ มีบทบาทเป็นตัวการชักชวนเหยื่อ และบริหารจัดการบัญชีม้าเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงผ่านระบบโทรศัพท์ โดยแก๊งดังกล่าวจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อุบายส่งซอฟต์แวร์อันตราย (Malware) ไปติดตั้งในอุปกรณ์ของเหยื่อ เพื่อหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีที่เรียกว่า “บัญชีความมั่นคงแห่งชาติ” อ้างเพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่า เฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม 2568 พบความเสียหายรวมกว่า 342 ล้านวอน หรือประมาณ 9 ล้านบาท โดยเงินที่ได้ถูกโอนผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล “Bithumb” ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัว เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินอย่างซับซ้อน ก่อนทางการเกาหลีใต้จะออกหมายแดงอินเตอร์โพลเพื่อติดตามตัวกลับมาดำเนินคดี
ต่อมามีการประสานงานกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้ามากบดานในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเช่าคอนโดมิเนียมและใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้เช่าแทนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
จากการเฝ้าสังเกตและติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งที่พักได้อย่างชัดเจน ก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยัง สภ.เมืองพัทยา เพื่อตรวจสอบสถานะการเข้าเมือง เบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด จึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมดำเนินการส่งตัวกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อดำเนินคดีต่อไป