ลาสิกขาเรียบร้อย! อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชยหายตัวไป 1 เดือนกว่า โผล่บางรัก สืบสวนอยุธยาพาตัวกลับพื้นที่

จากกรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 16-17 มีนาคม 2569 โดยพบภาพจากกล้องวงจรปิดไปปรากฏตัวที่จังหวัดตาก และ ครั้งสุดท้ายที่สถานีขนส่งพิษณุโลกเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ก่อนจะขาดการติดต่อ
ล่าสุดช่วงค่ำวันนี้ (5 พ.ค.) พบเบาะแสว่าได้สึกแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พาตัวเข้าลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สน.บางรัก และให้ฝ่ายสืบสวน สน.บางรัก บันทึกทำประวัติเอาไว้ โดยอดีตเจ้าอาวาสซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานะฆราวาสสวมชุดขาว ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวขึ้นรถกระบะเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป.