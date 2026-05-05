“ดีเอสไอ” รับโอนสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์เมืองกาฬสินธุ์เป็นคดีพิเศษ โยงนักการเมือง

MGR Online - ดีเอสไอ รับโอนสำนวนพร้อมรับตัว 6 ผู้ต้องหา คดีเว็บพนันพื้นที่กาฬสินธุ์ เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
วันนี้ (5 พ.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดี กรณีกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์จัดให้มีการเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงินในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2569 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้รับโอนสำนวนคดีจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (สอท.3) จำนวน 22 แฟ้ม รวมเอกสารทั้งสิ้น 7,315 แผ่น พร้อมของกลางเป็นรถยนต์จำนวน 2 คัน
โดยคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาทั้งหมด 9 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนี 1 ราย และได้มีมติรับเป็นคดีพิเศษที่ 70/2569 ขณะนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ของผู้ต้องหาแต่ละราย ว่ามีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ เพียงใด
ล่าสุดในวันนี้ (5 พ.ค.) เวลา 10.00 น. พนักงานสอบสวน สอท.3 ได้นำตัวผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ณ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคาร C ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบว่าคดีดังกล่าวได้รับการพิจารณาเป็นคดีพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน โดยวางหลักประกันตามที่กำหนด และพนักงานสอบสวนได้กำหนดเงื่อนไขการรายงานตัวต่อไป ส่วนผู้ต้องหาอีกจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังมิได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด
สำหรับแนวทางการขยายผลคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. การสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติม 2. การตรวจสอบและติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หากพบความเชื่อมโยงจะดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศจะเร่งรัดการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักนิติธรรม โดยจะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น