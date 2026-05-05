ตร.สั่งสอบปม “โทน บางแค” ร้องถูกนายตำรวจบังคับทวงหนี้ ย้ำดำเนินการโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

โฆษก ตร. เผยกรณี “โทน บางแค” เซียนพระชื่อดัง ร้องถูกนายตำรวจบังคับทวงหนี้ สั่งตรวจสอบรอบด้าน ย้ำยึดหลักฐาน-ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
วันนี้ (5 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย กรณี "โทน บางแค" เซียนพระชื่อดัง ร้องขอความเป็นธรรมโดยอ้างว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใช้อำนาจบังคับทวงหนี้ ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบรายงานเบื้องต้นแล้ว ทั้งกรณีที่ร้องทุกข์วันนี้ และคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ให้ยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลัก เรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โฆษก ตร. กล่าวว่า ส่วนกรณีที่กล่าวหาหรือฟ้องร้องกันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่จะใช้สิทธิตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ ตนในฐานะโฆษก ตร. พร้อมตอบคำถามต่อสื่อมวลชน หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป