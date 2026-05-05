อัยการหารือ ผบช.ภาค 1 ประสานความร่วมมือเร่งรัดสำนวนคดี ป้องกันขาดขัง

อัยการจังหวัด-เเขวงนนท์ฯ เข้า ผบช.ภาค 1 ประสานความร่วมมือเร่งรัดสรุปสำนวนคดี หลังประสบปัญหาส่งสำนวนคดีเพียง1-2 วัน จะครบกำหนดฝากขัง
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร น.ส.อัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าปรึกษาหารือข้อราชการ กับ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงาน
โดยมีวาระสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การขอความร่วมมือ ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำเนินการประสานการปฏิบัติ ระหว่างสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้เร่งรัด ส่งสำนวน การสอบสวนคดีอาญา ให้กับ สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี โดยเร็ว
โดยให้เหลือระยะเวลา ให้พนักงานอัยการ สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยในสำนวน อย่างน้อยจำนวน 1 ฝาก กล่าวคือ ระยะเวลา 12 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน ส่งสำนวนคดีล่าช้า บางสำนวนคดี พนักงานสอบสวน ส่งสำนวนคดีอาญา ใกล้ครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย จำนวน 1 วันหรือ 2 วัน หรือบางสำนวนครบกำหนดฝากขังไปแล้วบ้างเป็นเหตุให้ต้องติดตามตัวผู้ต้องหามาฟ้องคดี
โดยที่ผ่านมา ทางสำนักงาน อัยการ จังหวัดนนทบุรีก็ดี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีก็ดี ได้ใช้ดุลพินิจ รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาทำการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ
ทั้งนี้ หากพนักงานสอบสวน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน ในคดี อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือคดีฟอกเงิน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทางสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี มีความยินดีที่ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ สำนวนคดีลักษณะดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยพนักงานอัยการไม่จำต้องสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม อันเป็นการยุ่งยากและ เพิ่ม ภาระงานของพนักงานสอบสวน
นอกจากนี้ ทางสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานอัยการแขวงนนทบุรี ได้ขอความร่วมมือ ให้ท่านผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ช่วยดำเนินการ เร่งรัดให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติม ให้กับพนักงานอัยการโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดภาระสำนวนค้าง อันทำให้ เกิดความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ในระหว่างร่วมปรึกษาหารือ ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้เชิญ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ แล้วนำข้อสั่งการ ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ไปถ่ายทอด ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาและขจัดข้อขัดข้องดังกล่าวให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้บรรยากาศในการปรึกษาหารือข้อราชการ ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เป็นไปด้วยดีในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมของประชาชน