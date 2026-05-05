ตร.ไทย ผนึกอาเซียน-จีน ลุยปราบพนันออนไลน์ยุคคริปโต ชู “แกะรอยเงินดิจิทัล” ล้มเครือข่ายข้ามชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังร่วมอาเซียนและจีน ยกระดับสกัดกั้นพนันออนไลน์ยุคคริปโตเคอร์เรนซี ชูแนวคิด “แกะรอยเงินดิจิทัล” ล้มเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (5 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างอาเซียนและจีน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในเวทีระดับนานาชาติ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5–6 พฤษภาคม 2569
การประชุมครั้งนี้ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการรับมือกับอาชญากรรมพนันออนไลน์ ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลัก มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการติดตาม และการวิเคราะห์ธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสวนเครือข่ายพนันออนไลน์ยุคใหม่ ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงข้ามพรมแดน
นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางปฏิบัติ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ “แกะรอยเงินดิจิทัล และตัดเส้นทางการเงิน” ขยายผลไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดในระดับโครงสร้างอย่างเป็นระบบ