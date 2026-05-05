ตร.ทลาย 2 เครือข่ายยานรก ยึดยาบ้ากว่า 6 ล้านเม็ด

ตำรวจภูธรภาค 1 จับ 2 เครือข่ายยาเสพติด “นิว เพชรบูรณ์“ และ “แบงค์ สงขลา” ยึดของกลางยาบ้ากว่า 6 ล้านเม็ด
วันนี้ (5 พ.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ รอง จตร.ช่วยราชการ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสืบสวนจับกุม ผู้ต้องหาที่เก็บพักยาเสพติดกลุ่มเครือข่าย “นิว เพชรบูรณ์ และเครือข่ายแบงค์ สงขลา”
โดยคดีที่ 1 เครือข่ายโกดังยาเสพติด “นิว เพชรบูรณ์” จับกุมผู้ต้องหา 5 ราย คือ 1.นายเอื้ออังกูร หรือนิว อายุ 28 ปี ภูมิลำเนา ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 2.นายรอมดอน หรือดอน อายุ 28 ปี ภูมิลำเนา ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 3.นายสิทธิเดช หรือปลาม อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 4.นายจักรพันธ์ หรือไมค์ อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และ 5.นางสาวเนตรนภา หรือฟ้า อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
พร้อมของกลาง คือ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ประมาณ 5,260,000 เม็ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อเรื่องยาเสพติด จำนวน 6 เครื่อง ตรวจยึดรถยนต์ 3 คัน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 06.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 1 ชุดที่ 2 นำโดย พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี หัวหน้า ชปส.ภ.1 ชุดที่ 2 และ จนท.หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศูนย์ปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายนรินทร์หรือแบงค์ พร้อมพวกรวม 3 คน พร้อมด้วยของกลางยาเสพติด จำนวนประมาณ 9,580,000 เม็ด และจากการขยายผลการจับกุมคดีดังกล่าว พบว่ามีกลุ่มเครือข่ายโกดังยาเสพติดของนายเอื้ออังกูรหรือนิว ที่ยังทำหน้าที่พักยาเสพติด และนำยาเสพติดส่งมอบให้กับกลุ่มผู้รับในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย
จนกระทั่งวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าว และสามารถจับกุม นายเอื้ออังกูรหรือนิว พร้อมพวกรวม 5 คน ได้พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวน 21 กระสอบ (ประมาณ 5,260,000 เม็ด) ซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายใน ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
เหตุเกิดที่ ต.พุทเลา อ.บางปะหัน เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.30 น.
คดีที่ 2 เครือข่ายยาเสพติด “แบงค์ สงขลา” ทำหน้าที่ส่งยาเสพติดไปยังพื้นที่ภาคใต้ โดยอำพรางไปกับกล่องพัสดุ จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย คือ 1.นายอำนาจ หรือแบงค์ อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2.นายศรายุธ หรือต้อม อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และ 3.นางสาวสุปรียา หรือเฟีย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ประมาณ 1,058,000 เม็ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อเรื่องยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง ตรวจยึดรถยนต์ 3 คัน
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันขยายผลจับกุมกลุ่มที่พักยาเสพติดและทีมลำเลียงยาแสพติดเรื่อยมา จนกระทั่งทราบว่ามีกลุ่มทีมพักยาเสพติดที่เป็นบุคคลในพื้นที่ภาคใต้ ได้มาพักเก็บยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง และนำยาเสพติดอำพรางเพื่อส่งพัสดุไปทางขนส่งเอกชนลงไปยังพื้นที่ภาคใต้
กระทั่งช่วงดึกของวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าว ต่อมาในวันที่
2 พ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.00 น. สามารถจับกุม นายอำนาจหรือแบงค์ พร้อมพวกรวม 3 คน ได้พร้อมของกลาง ยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวน 12 กล่อง (ประมาณ 1,058,000 เม็ด) ซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ฟรีด สีเทา และภายในหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ม.2 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เหตุเกิดที่ บริเวณหมู่บ้านใน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะได้ขยายผลถึงในการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของยาเสพติด ไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากซึ่งยาเสพติดของกลางหากถูกนำออกขายสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่ากว่า 250,000,000 บาท กลุ่มลูกค้า ผู้สั่งการ และบุคคลในเครือข่ายยาเสพติด รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยจะนำมาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ ฟอกเงิน และยึดทรัพย์สิน มาใช้ดำเนินการกับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดต่อไป