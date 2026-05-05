"โทน บางแค" เซียนพระชื่อดัง ร้องขอให้ตรวจสอบ "อัยการแหม่ม" ใช้เวลาราชการเคลียร์หนี้สินได้หรือไม่

"โทน บางแค" เซียนพระชื่อดัง ร้องอัยการสูงสุด ขอให้ตรวจสอบ "อัยการแหม่ม" ระบุใช้เวลาราชการมาเคลียร์หนี้สินได้หรือไม่
ที่สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (5 พ.ค.) นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดังย่านฝั่งธน พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ศรียุภักดิ์ ทนายความส่วนตัวเข้ายื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด เรื่องขอให้ตรวจสอบพนักงานอัยการชื่อแหม่มว่าเป็นอัยการจริงหรือไม่ กรณีอยู่ในวงเจรจาเคลียร์หนี้สินกับเจ้าหนี้
นายโทนทองหรือ โทน บางแค กล่าวว่า กรณีนั้นมีอัยการผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแหม่มอยู่ในเหตุการณ์ที่ชั้น 27 ที่มาอยู่ในวงเจรจาเคลียร์หนี้สิน ตนจึงมาร้องให้ตรวจสอบว่า เป็นอัยการจริงหรือไม่หากเป็นอัยการจริงมีหน้าที่ทวงถามหนี้สินในเวลาราชการได้หรือไม่
นายโทนทอง หรือ โทน บางแค กล่าวด้วยว่า รายละเอียดอยู่ในส่วนสำนวนการสอบสวนตนได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธินไป 3 ชั่วโมงครึ่ง ได้ให้รายละเอียดหมดแล้ว การที่ตนอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว อยู่ในภาวะกดดันแล้วก็วิตกกังวล ที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นอัยการเขาไม่ได้โชว์บัตรอะไรทั้งสิ้น แต่จากการแต่งตัวที่ดูภูมิฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ วันนี้จึงขอให้ตรวจสอบ ตนเคยเจออัยการคนนี้ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่สำนักงานของตนเอง และมาเจอครั้งที่ 2 ในวันมาพบเจ้าหนี้ที่ชั้น 27 มั่นใจมีภาพจากสำนักงานของตนมอบไว้เป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ด้วย
นายโทนทอง หรือ โทน บางแค กล่าวว่า ตอนนี้ไม่ได้ดูโซเชียล เนื่องจากสภาพจิตใจตนยังไม่ได้ดี แล้วก็โดนโจมตีหลายอย่าง สภาพจิตใจก็เลยไม่ได้อยากรู้ ถ้าเราดูก็จะยิ่ง toxic คิดว่าเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทำตามสัญญาหรือไม่กับเจ้าหนี้ ตนจ่ายล่วงหน้าไปด้วยซ้ำ หลังเกิดเรื่องตนยังนับถือป๋อง สุพรรณ เป็นพี่คนหนึ่งวันที่ไปยืนยันว่า ได้รับการประสานว่า "โทนเข้าไปคุยกับมันสิ" ตนก็คิดว่า อยากไปอธิบายว่าหนี้สินเกิดจากอะไรแต่เราไม่รู้ว่าพอเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเอาเจ้าหนี้ เอาคู่กรณีมาเพื่อไกล่เกลี่ยเจรจาในวันนั้น ตนไม่จำเป็นต้องมาสร้างข่าวทุกอย่างเป็นเรื่องจริง การถูกเจ้าพนักงานของรัฐทั้ง 2 ท่านขู่ก็สร้างความกดดันให้ของตนอยู่แล้ว
เซียนพระชื่อดังย่านฝั่งธน กล่าวว่า ส่วนที่มีข่าวว่าจะออกหมายจับตนนั้น เรื่องนี้ยังไม่ทราบ อาจจะเป็นข่าวปล่อยออกมาเพื่อดิสเครดิตตัวเอง ส่วนตัวตนไม่เคยมีอะไรกับท่าน ไม่มีข้อขัดแย้ง และไม่มีใครมาอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ตนไม่เอาชื่อเสียงที่สะสมอยู่ในวงการพระมานานกว่า 30 ปี มาทำลาย เพียงแค่ต้องการออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองจริง ๆ
นายเฉลิมชัย ศรียุภักดิ์ ทนายความกล่าวว่า ในส่วนวันนี้อยากให้ตรวจสอบว่า บุคคลที่ชื่ออัยการแหม่ม เป็นอัยการจริงหรือไม่ประเด็นมีแค่นี้และเขาได้ใช้เวลาราชการมาทำการเคลียร์หนี้อย่างนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ดำเนินการตามที่ได้แจ้งความไว้ที่ สน.พหลโยธิน