ตัวแทน บ.จระเข้ แจ้งความเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมคลิปกาวยาแนวประแป้งสงกรานต์

ตัวแทนบริษัทจระเข้เข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์เอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” กรณีคลิปกาวยาแนวประแป้งสงกรานต์ ทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหาย
จากกรณีคลิปวิดีโอ นายธีระวัฒน์ หรือเบิร์ด วันว่างๆ อินฟลูเอนเซอร์ ทำคลิปนำวัตถุผงสีขาวใส่ถุงกาวยาแนว มาประแป้งประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนั้ (5 พ.ค.) ตัวแทนพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกาวยาแนวตราจระเข้ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สอท.2 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดี เนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหาย
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเปิดเผยก่อนการเข้าพบว่า วันนี้จะขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ว่า เข้าข่ายความผิดใดบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดทางบริษัทยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้ว่าทาง เบิร์ด วันว่างๆ จะออกมาชี้แจงว่า เป็นแค่คอนเทนต์ และในถุงเป็นแค่แป้งก็ตาม ก็เป็นสิทธิที่จะทำได้ แต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิตามกฎหมาย เพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิป และมีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจน ทำให้ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ขอย้ำว่า ทางบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการปกป้องภาพลักษณ์องค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดทางคดี
ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท.เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐาน โดยพฤติการณ์เบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) นอกจากนี้ ได้รับการประสานจากทนายความของนายธีระวัฒน์ว่า จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.)
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบ พบการเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างน้อย 5 แพลตฟอร์ม โดยบางส่วนถูกปิดกั้นแล้ว ขณะที่บางช่องยังอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการลบหรือปิดกั้น อาจต้องใช้เวลา
โดยได้เตือนอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นให้หลีกเลี่ยงการสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อเรียกยอดเอนเกจเมนต์ เนื่องจากอาจเข้าข่ายกระทำความผิด และผู้ที่แชร์คลิปไม่เหมาะสม ก็อาจมีความผิดในลักษณะเดียวกัน