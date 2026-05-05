“โทน บางแค” โร่แจ้งความถูกบิ๊ก ตร.ขู่บังคับชำระเงินให้เจ้าหนี้

“โทน บางแค” พร้อมทนายความเข้าแจ้งความ สน.พหลโยธิน ถูกนายตำรวจระดับสูงขู่บังคับ ให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้
จากกรณีนายโทนทอง สุขแก่น หรือโทน บางแค อายุ 43 ปี เซียนพระชื่อดัง เดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. โดยอ้างว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ร่วมกับเจ้าหนี้และพวก ใช้อำนาจหน้าที่ข่มขู่บังคับทวงหนี้ และยกเลิกสัญญารับสภาพหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (5พ.ค.) ที่ สน.พหลโยธิน นายโทนทอง หรือโทน บางแคพร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดี กรณีที่กล่าวอ้างว่า ถูกข่มขู่กดดันบังคับให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ โดยนายตำรวจระดับสูง
เบื้องต้น โทน บางแค กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า มาแจ้งความกรณีจากการถูกกดดันข่มขู่ให้ชำระหนี้ แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะดำเนินคดีกับใคร ก่อนจะเดินทางเข้าแจ้งความ
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญตัว โทน บางแค สอบปากคำอย่างละเอียด
ขณะที่ทางให้ข้อมูลว่า หากผู้ที่ถูกแจ้งความเป็นนายตำรวจระดับสูง พนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานจากการสอบปากคำของผู้กล่าวโทษ ส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เนื่องจากเป็นคดีที่ร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับข้าราชการระดับสูง ส่วนรายละเอียดทางคดี ต้องรอสอบปากคำให้แล้วเสร็จ ข้อมูลถึงจะชัดเจน