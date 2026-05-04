รวบทาสยา ลักหัวตอกเสาเข็ม-ตู้เชื่อมไฟฟ้าของบริษัทก่อสร้างย่านดอนเมือง

ตำรวจ ปอศ.ตามรวบหนุ่มแสบ ลักหัวตอกเสาเข็ม-ตู้เชื่อมไฟฟ้าของบริษัทก่อสร้างย่านดอนเมือง สารภาพนำไปขายร้านของเก่าเพื่อซื้อยาเสพ พบก่อเหตุรวมกว่า 10 คดี
วันนี้ ( 4 พ.ค. ) พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายเดชาธร (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2674/2567 ลงวันที่ 13 มิ.ย.67 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้บริเวณปากซอยสุวินทวงศ์ 10/1 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงและเขตมีนบุรี กทม.
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2566 บริษัทของผู้เสียหายได้รับงานตอกเสาเข็มก่อสร้างอาคาร บริเวณถนนสรงประภา 8 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ต่อมาพบว่าหัวตอกเสาเข็มและตู้เชื่อมไฟฟ้าถูกขโมยไป จึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สน.ดอนเมือง เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่าช่วงเวลาดังกล่าว มีรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง จากนั้นได้มีคนร้ายจำนวน 3 คน ลงมาช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินขึ้นรถ แล้วขับหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่อง จนสามารถระบุตัวหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุได้ ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมผู้ต้องหาได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ร่วมกับพวกใช้รถยนต์ก่อเหตุลักทรัพย์จริง โดยนำทรัพย์สินที่ได้ขายให้ร้านรับซื้อของเก่าย่านรังสิต แล้วนำเงินมาแบ่งกัน และนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติด รวมกว่า 10 คดี อีกทั้งยังพบว่ามีหมายจับค้างอยู่ในระบบรวม 4 หมายจับด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป