บุกรวบ 2 เอเย่นต์ยานรกเมืองปราจีน ขึ้นบัญชีดำ สตช.ปี 68

ตำรวจคอมมานโดขยายผลรวบ 2 เอเย่นต์เครือข่ายยานรกเมืองปราจีน ขึ้นบัญชีดำผู้ต้องหารายสำคัญของ สตช.ปี 68 พบหลักฐานโอนเงินครั้งละเกือบ 2 หมื่นบาท
วันนี้ ( 4 พ.ค. ) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.เอกพงษ์ ผูกพัน รอง ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม น.ส.สุลีภรณ์ อายุ 42 ปี และนายเจษฎากรณ์ อายุ 38 ปีตามหมายจับศาลจังหวัดปราจีนบุรี ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด” อีกทั้งยังเป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามประกาศสืบจับและปฏิทินหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2568 ลำดับที่ 54 โดยจับกุมน.ส.สุลีภรณ์ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ส่วน นายเจษฎากรณ์ จับกุมได้บริเวณริมถนนไม่มีชื่อ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้เมื่อต้นปี 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม นายรุ่งศักดิ์ พร้อมของกลางยาบ้า 245 เม็ด ก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ หมู่ 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พบยาบ้าเพิ่มเติมอีก 1,960 เม็ด สอบสวน นายรุ่งศักดิ์ให้การว่า รับยาบ้ามาจากนายเจษฎากรณ์ โดยมีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของ น.ส.สุลีภรณ์
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบมีการโอนเงินครั้งละเกือบ 2 หมื่นบาทหลายครั้ง สอดคล้องกับหลักฐานการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินผ่านทางเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายไว้ ก่อนตามจับกุมได้ ภายหลังหลบหนีนานเกือบ 2 ปี
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป