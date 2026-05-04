คุมแฟนหนุ่มน้องดรีมมือฆ่าหมอนกดหน้า สอบเพิ่ม อ้างขาดยา สำนึกฝากขอโทษคนตาย-ครอบครัว

ตร.คุมตัวแฟนหนุ่มมือฆ่าแม่ค้าออนไลน์-นางแบบพสาว สอบปากคำ เผยสำนึกผิดขอโทษผู้ตาย อ้างขาดยา พ่อแม่มือฆ่าเห็นลูกาย เครียดตาม
จากกรณีเหตุฆาตกรรม น.ส.พนิจสุดา หรือ “ดรีม” อายุ 25 ปี อาชีพแม่ค้าออนไลน์ และรับถ่ายแบบ ถูกแฟนหนุ่มใช้หมอนกดทับจนเสียชีวิตภายในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว นายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี สามีของผู้ตาย ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 พ.ค. 69 ที่สภ.บางบัวทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี ผู้ก่อเหตุ เดินทางมาถึง ก่อนจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ และเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพาตัวขึ้นมาเพื่อสอบปากคำที่บริเวณชั้น 2 ของโรงพัก ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ซึ่งนายนิติรันดร์ กล่าวสั้นๆว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะตนเองไม่ได้ทานยา ซึ่งตัวเองมีประวัติการรักษาอยู่ อยากขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัว
ขณะเดียวกัน พ่อและแม่ของนายนิติรันดร์ ก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีสีหน้าเป็นกังวลที่เห็นลูกชายของตนเอง