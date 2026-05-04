“ภูผาสูง” เตรียมรับเสด็จ “สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา” จัดพิธีสมโภชพระเจ้าอโศกมหาราช 10 พ.ค.นี้

วันนี้ (4 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดป่าภูผาสูง และที่พักสงฆ์วัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิทนายกองทัพธรรม นำโดย ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เตรียมจัดงานฉลองสมโภชรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) ขึ้นสู่แท่นฐาน “ธรรมะวิชัย” ในวันที่ 10 พ.ค.2569 เวลา 15.00 น. โดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นวาระสำคัญทางพระพุทธศาสนาของทั้ง 2 ประเทศ คือ ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา มีการเตรียมความพร้อมอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน
ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาสังฆนายก วารากาโกดะ ศรีญาณรัตนะมหาเถโร แห่งอัสคิริยา สยามวงศ์ ประเทศศรีลังกา เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประธานฝ่ายดำเนินงาน และนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานในการจัดสร้าง ท่ามกลางการจัดเตรียมสถานที่อย่างสมพระเกียรติ
พระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงและ ที่พักสงฆ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่เพียงเป็นพิธีสำคัญในการอัญเชิญรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราช ขึ้นสู่แท่นฐาน “ธรรมะวิชัย” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของธรรมะเหนืออธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา (สยามวงศ์) ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นได้ยาก โดยมีมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมจัดงานครั้งนี้ ทั้งการประสานงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดตั้งโรงทาน และระดมเครือข่ายจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
นอกจากนี้ ทางวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ทั้งการจัดพื้นที่รองรับผู้เข้าร่วมงาน การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และการจัดระเบียบโรงทาน คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับวัดป่าภูผาสูง และที่พักสงฆ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และสายหลวงพ่อพุธ ฐานิโย หรือพระราชสังวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา และวิปัสสนาจารย์สายพระป่า ก่อตั้งจากการธุดงค์ของพระอาจารย์เจต ทีฆายุโก ก่อนที่พระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร จะเข้ามาจำพรรษาและพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปี 2537 บนเขาช้างหลวง ความสูงประมาณ 760 เมตร ปัจจุบันเป็นวัดในสังกัดธรรมยุติกนิกาย มีพื้นที่ป่ากว่า 2,800 ไร่ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบ ร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ
ทั้งนี้ การเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและศรีลังกา อีกทั้งวัดและภาคประชาชน โดยมีมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และยังตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะสงฆ์ไทย (ลังกาวงศ์) และศรีลังกา (สยามวงศ์) อีกด้วย