รวบเดนคุกขโมยพระเครื่องในห้างดัง อ้างหาเงินย้ายห้องแกะทองขรยไม่กล้าปล่อยพระต่อ

ตร.รวบหนุ่มวัย 31 ปี พ้นคุกไม่ถึงวัน ก่อเหตุขโมยพระเครื่องห้างดังย่านงามวงศ์วาน สารภาพหาเงินไปย้ายห้อง เห็นโพสต์เลยกลัวไม่กล้าปล่อยเช่าต่อ-แกะทองขาย
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 69 พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ พ.ต.ท.ภูษิณธร ยี่ภู่ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.มีนบุรี ได้ร่วมจับกุมตัวนายสุรศักดิ์ หรือแจ็ค กุ้งคางพลู อายุ 31 ปี ชาวจ.ชัยนาท โดยสามารถจับกุมตัวได้บริเวณตึกไวท์เฮ้าส์ อพาร์ทเมนต์ ชั้น 2 ห้อง 213 รามคำแหง187/1 แยก 2 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุนี เขตมีนบุรี กทม. พร้อมด้วยของกลาง 1.พระเครื่อง และวัตถุมงคลหลายชิ้น 2 เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ โดยแจ้งข้อกล่าวหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยผ่านสิ่งกีดกั้นที่ไว้คุ้มครองทรัพย์
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 69 นายสมศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์ อายุ 63 ปี เจ้าของร้านพระเครื่องไทยโชคดี บนห้างพันทิพย์ ชั้น 3 (ผู้เสียหาย) เดินทางมาแจ้งความว่าเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 69 เวลา 18.20 น. ได้มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักพระเครื่องจากตู้ลิ้นชักภายในร้านประมาณ 20-25 องค์ มูลค่าประมาณ 3 แสนบาท
นายสุรศักดิ์ หรือแจ็ค (ผู้ต้องหา) กล่าวว่า ตนมีความรู้เรื่องพระเครื่อง แต่ไม่ได้ถึงขั้นเซียนพระ วันเกิดเหตุตั้งใจมายืมเงินรุ่นพี่ที่รู้จักในพันธุ์ทิพย์ แต่เดินผ่านร้านเห็นไม่ได้ล็อคจึงลงมือก่อเหตุ มีแกะกรอบทองไปขายบางส่วน ได้เงินมาเพียง 2,000 บาท ส่วนสาเหตุที่ทำลงไปเพราะต้องการหาเงินมาย้ายห้อง ส่วนของกลางยังเหลืออยู่ครบทุกองค์ที่ขโมยไป เพราะหลังก่อเหตุเห็นเจ้าของร้านโพสต์ในเฟซบุ๊ก และกล้องวงจรปิดเห็นหน้าตนชัดเจน จึงไม่กล้าเอาพระเครื่องไปปล่อยเช่าที่ไหน รู้สึกกลัวจึงเก็บของกลางไว้ในกระเป๋าสะพาย ก่อนจะถูกจับตัว โดยตนเคยติดคุกคดีลักทรัพย์ 4 เดือน เพิ่งพ้นโทษช่วงเช้าวันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมา ก่อนจะมาก่อเหตุ
ด้าน นายสมศักดิ์ (ผู้เสียหาย) กล่าวว่า ร้านของตนถูกขโมยพระเครื่องสูญหายหลายองค์ มูลค่าที่ประเมินได้ประมาณ 2-3 แสนบาท แต่ถ้าประเมินแบบค้าขายเอากำไรก็จะประมาณ 4-5 แสนบาท ส่วนใหญ่จะเป็นพระกลางๆ ไม่ถึงขั้นมีชื่อเสียง ตอนที่รู้ว่าพระหายรู้สึกตกใจเพราะว่าศูนย์การค้าแห่งนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ตนไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าคนร้าย หลังจากรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้ก็รู้สึกดีใจ และอยากขอบคุณที่ช่วยตามจับคนร้ายได้รวดเร็ว ของที่ถูกขโมยไปอาจจะได้คืนมาไม่ครบแต่ก็ดีกว่าไม่ได้คืนเลย ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ ทั้งผู้กำกับและชุดสืบสวนทุกคนที่ช่วยตามหาจนเจอ ฝากถึงร้านพระเครื่องและคนในวงการพระที่ทำอาชีพเดียวกัน อย่าประมาทแบบตน ล็อคร้านทุกอย่างให้ ร้านของตนไม่ได้ล็อคตู้ ไม่ได้ล็อคร้าน และคนร้ายอ้างว่าเดินผ่านมาจึงลงมือก่อเหตุเลย แต่ไม่รู้ว่าวางแผนมาก่อนหรือไม่ หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด