สลดพ่อค้าออนไลน์ป่วยจิต เกิดระแวงคนมาทำร้าย ใช้หมอนกดหน้าแฟนสาว ดับคาคอนโด

พ่อค้าออนไลน์ป่วยจิตเวชฆ่านางแบบแฟนสาว เสียชีวิตคาคอนโดย่านบางบัวทอง พบอาการกำเริบ ระะแวงมีคนมาทำร้าย
จากกรณีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ซอยจันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรีบตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง 8 ชั้น บริเวณชั้นที่ 4 พบศพน.ส.พนิจสุดา หัตถดล หรือดรีม อายุ 25 ปี ชาว จ.ยโสธร แม่ค้าออนไลน์ รับถ่ายแบบ นอนคว่ำหน้าอยู่ข้างเตียง สวมชุดชั้นใน มีหมอนวางทับบริเวณศีรษะ 2 ใบ ภายในห้องพบข้าวของกระจัดกระจาย พบสมุดไดอารี 1 เล่ม ซึ่งเป็นของนายนิติรันดร์ เหล่าสุขสันติวงศ์ อายุ 33 ปี แฟนหนุ่ม เป็นพ่อค้าขายของออนไลน์ ในข้อความระบุว่ามีคนจะมาทำร้าย และฝากให้ดูแลแมวและทรัพย์สินด้วย
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้เสียชีวิตอยู่นายนิติรันดร์มานานกว่า 5 ปี โดยฝ่ายชายมีประวัติป่วยจิตเวช มีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวถูกทำร้าย ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีภาวะซึมเศร้า ทั้งคู่เคยมีปากเสียงรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
จากการสอบสวนนายเล็ก อายุ 52 ปี บิดาของผู้ต้องสงสัย ทราบว่า แม่ของผู้เสียชีวิตพยายามโทรศัพท์ติดต่อหลายวันแต่ไม่มีผู้รับสาย จึงเดินทางมาที่ห้องพักเมื่อคืนที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้เปิดประตู แม้จะได้ยินเสียงแมวภายในห้อง จึงเข้าใจว่าอาจออกไปข้างนอก ก่อนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเช้า และให้ลูกชายเปิดประตู จึงทราบว่าเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้น
สอบถามทางด้านนางนิธิมา อายุ 59 ปี มารดาของผู้ต้องสงสัย ระบุว่า ทั้งคู่คบกันมานาน 5 ปี และเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ประมาณ 1 ปี เคยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องความสัมพันธ์ในอดีต รวมถึงอาการหวาดระแวงของฝ่ายชาย ที่มักคิดว่าถูกวางยา หรือจะมีคนทำร้าย ทำให้ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างมาก โดยฝ่ายชายเคยเข้ารับการรักษาทางจิตเวช แต่ไม่สม่ำเสมอ
พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก. สภ. บางบัวทอง ให้ข้อมูลว่าทั้งสองคนเข้ามาพักที่คอนโดตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. และในวันที่ 30 เม.ย. ฝ่ายชายออกจากที่พักเพียงลำพัง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเสียชีวิตแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากแพทย์ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต เพื่อขอศาลอนุมัติออกหมายจับนายนิติรันดร์ ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป