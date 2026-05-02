ผบ.ตร.สั่งฟัน "ดาบตำรวจ" ฉาว หลอกผู้พิการเล่นไฮโล ตั้งสอบวินัยร้ายแรง ให้ออกจากราชการทันที

โฆษก ตร. ลงพื้นที่พัทลุง ติดตามคดีดาบตำรวจหลอกผู้พิการทางสมองเล่นพนัน ล่าสุดสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ย้ำไม่ปกป้องคนผิด พร้อมเยียวยาผู้เสียหาย
วันนี้ (2 พ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลที่บ้านพักใน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยมี พล.ต.ท.อาชาน จันทร์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และ สภ.เมืองพัทลุง ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สภ.เมืองพัทลุง
กรณีดังกล่าว พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาในข้อหา "ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) พนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต" และ "ฉ้อโกง" อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา โดยตำรวจภูธรภาค 9 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง โดยมี พ.ต.อ.ฉัตรดนัย เส้นตรัง ผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด.ต.นายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญา หากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน จึงได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
และในวันนี้ทางญาติของผู้เสียหายได้เข้าพบและพูดคุยกับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ โดยได้ให้ความมั่นใจกับทางญาติผู้เสียหายว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญและติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะไม่มีการปกป้องข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
จากนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ด.ต.สมพร เกตุแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุง โดย ผบ.ตร.ฝากให้กำลังใจ และได้กำชับให้ดูแลรักษา รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วย