รวบสองผัวเมียเปิดสปาแมวบังหน้า ลอบค้ากามเด็กออนไลน์ พบเงินหมุนเวียน 20 ล้าน

ตำรวจ ปคม. เปิดปฏิบัติการ “CLOSE CAT SPA” รวบสองผัวเมียเปิดสปาแมวบังหน้า ลอบค้ากามเด็กสาวออนไลน์ เผยบังคับรับแขกแม้มีประจำเดือน พบเงินหมุนเวียน 20 ล้านบาท
วันนี้ (2 พ.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม. พ.ต.ต.จักรภัทร กลิ่นอ่อน สว.กก.5บก.ปคม.และ พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุมว่าที่ ร.ต.หญิง เวย์ฆญาภัทส์ อายุ 33 ปี , นายธวัชชัย อายุ 32 ปี และ น.ส.ยุวดี อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา“สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ฯ” ได้ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ International Protection Alliance (IPA) และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ Our Rescue ประเทศไทย ได้ทำการช่วยเหลือ น.ส.กวาง (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากการซักถาม ทราบว่า เมื่อเดือน มิ.ย. 67 ได้ไปทำงานขายบริการทางเพศที่ มี ร.ต.หญิง เวย์ฆญาภัทส์ หรือพี่เวย์ และสามีชื่อนายธวัชชัย หรือพี่ดิ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน และเปิดร้าน “บริการอาบน้ำแมว” มี น.ส.ยุวดี หรือเจ๊เดือน คนสนิทของพี่เวย์ เป็นแอดมินประจำร้านคอยหาเด็กมาทำงาน, คอยต้อนรับลูกค้า และดูแลค่าตัวเด็กในร้าน จำได้ว่ามีพนักงานให้บริการทางเพศ ในร้าน จำนวน 22 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ประมาณ 7 - 8 คน โดยจะต้องรับลูกค้าประมาณวันละ 7 คน และทำงานจนครบ 30 วัน จึงจะได้เงินเดือน หากพนักงานคนไหนดูแลลูกค้าไม่ดีก็จะถูก นายธวัชชัย ด่าทอและบางครั้งก็จะมีการตบตี หากพนักงานคนใดมีประจำเดือน แล้วเป็นคนที่ลูกค้าเลือก ต้องใช้ฟองน้ำ หรือ "ลูกเจี๊ยบ" ยัดที่อวัยวะเพศเพื่อให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญา ออกหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้ จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นร้านขายบริการทางเพศโดยตรง โปรโมทร้านผ่านเว็บบอร์ดงานขายบริการ เปิดให้บริการมาแล้ว 7 ปี มีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ประมาณ 10 บัญชีมีเงินหมุนเวียนทุกบัญชีรวมกันกว่า 20 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า ร้านอาบน้ำแมวนั้น มีลักษณะเป็นธุรกิจบังหน้า ไม่ได้มีลูกค้ามากมาย และปัจจุบันทางร้านได้ปิดตัวไปแล้ว และย้ายไปเปิดที่บ้านแทน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอต่อศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อขออนุมัติหมายค้นบ้าน และร้านเป้าหมาย ก่อนทำการจับกุมได้พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกล่องพัสดุบรรจุถุงยางอนามัยกว่า 500 ชิ้น และโหลบรรจุฟองน้ำ (ลูกเจี๊ยบ) อีกจำนวนหนึ่ง
สอบสวน ว่าที่ ร.ต.หญิง เวย์ฆญาภัทส์ และนายธวัชชัย สองสามีภรรยา ให้การรับสารภาพว่า เป็นเจ้าของร้านจริง รับลูกค้าทั้ง Online และ Walk in รายได้ส่วนใหญ่มาจากร้าน และถุงยางที่พบนั้นสั่งมาเพื่อนำไปใช้ที่ร้าน
ส่วน น.ส.ยุวดี ผู้จัดการร้าน รับสารภาพว่าทำงานที่ร้านมา 5 ปี เดิมทีมาทำงานเป็นหมอนวด ทำได้ 3 ปี ว่าที่ ร.ต.เวย์ฆญาภัทส์ไว้ใจ จึงให้เป็นผู้จัดการร้าน ได้เงินเดือน 35,000 บาท โดยรายได้ของทางร้านในแต่ละวันหลักหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 7,000 - 20,000 บาท
นอกจากนี่เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวพนักงานที่นอนอยู่ในร้านมาทำการสอบ/คัดกรองคัดแยก พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มเติมอีก 1 ราย ให้การว่าเป็นหลานของว่าที่ ร.ต.หญิง เวย์ฆญาภัทส์ ทำงานอยู่ที่ร้านตั้งแต่อายุ 17 ปี ได้เงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองฯ และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสาม ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีต่อไป