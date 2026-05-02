คืบหน้า “ดร.แก้ว” พาผู้เสียหายยื่นหนังสือติดตามคดี เจ้าของอู่แสบ ซ่อมรถอะไหล่หาย ปิดอู่หนี

จากกรณีตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย ได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรม หลังนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง ภายในตลาดบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี กลับพบว่ารถยนต์เกือบทุกคันถูกถอดรื้ออะไหล่เสียหาย ซ่อมไม่เสร็จ บางคันจอดรอซ่อมถึง 2 ปี สุดท้ายรถหาย เจ้าของปิดอู่ย้ายหนี
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 69 ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอัยการจังหวัดนนทบุรี และผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” ได้พานายศุภกร ส้มมะณี อายุ 34 ปี (เสื้อยืดสีขาว), พร้อมแฟนสาว และน.ส.ชลธิชา เหมือนจิตต์ อายุ 32 ปี (เสื้อแจ็คเก็ตสีเหลือง) เดินทางมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าคดี ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี พ.ต.อ.วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี ,พ.ต.ท.สมบัติ รักขุมแก้ว รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี เป็นผู้รับเรื่อง พร้อมดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผู้เสียหาย และติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ดร.แก้ว กล่าวว่า หลังจากตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง ทำให้เสียทรัพย์ รถหาย รวมทั้งการลักทรัพย์ ซึ่งคดีคดีนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ตนจึงพาผู้เสียหายเพื่อมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้กำกับ และท่านรองผู้กำกับเป็นผู้มารับมอบหนังสือร้องเรียน ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการเร่งรัดคดี เพราะทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้เสียหายบางท่านอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อย เสียเงินแค่หลักพัน หลักหมื่น แต่เท่าที่ทราบพฤติกรรม ของเจ้าของอู่ซ่อมรถรายนี้ มีการกระทำที่เป็นปกติธุระ ในเรื่องของการหลอกลวงและทำให้เสียทรัพย์ หากไม่เสียสละมารวมตัวกัน ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เจ้าของอู่รายนี้ทำมาหากินแบบนี้อีก เราต้องช่วยกันและแสดงตัวว่าเราคือผู้เสียหาย อย่าให้เจ้าของอู่ซ่อมรถรายนี้มีพื้นที่อยู่ในสังคมต่อไป