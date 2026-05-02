บุกจับร้านลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ากลางตลาดเมืองนนท์ ยึดของกลางกว่า 500 รายการ มูลค่า 2 แสน ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมถึงสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการกวดขันอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การอำนวยการของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายนิพัฒน์ ปรีศิริ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอิสระ ใจดี ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี และสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมือง นบ. 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับร้องเรียน โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าแห่งหนึ่งภายในตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี พบว่าร้านมีลักษณะเป็นตู้กระจกโล่ง ไม่มีการแสดงสินค้า เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการณ์และติดตามพฤติการณ์ กระทั่งพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้ลูกค้าจริง จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ
ผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมจำนวนมาก รวมกว่า 500 รายการ มูลค่าประมาณ 200,000 บาท โดยร้านดังกล่าวมีการกระทำผิดอย่างเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะ สะท้อนถึงการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม
เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (ชั่วคราว) เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุม และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “อำเภอพึ่งได้” ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง
#บุกจับบุหรี่ไฟฟ้า #เมืองนนท์ #อำเภอเมืองนนทบุรี #นนทบุรี #จับกุม #ของกลางอื้อ #บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย #อำเภอพึ่งได้ #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย