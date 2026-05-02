สลดไฟไหม้คลอกหญิงวัย82ปีดับคาเตียงนอน

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 2 พ.ค.69 ร.ต.ท.ประทัด โพธิครูประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน)สภ.คูคต สภ.คูคต จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้บ้าน และมีผู้เสียขีวิตถูกไฟคลอก เป็นหญิง 1 ราย เหตุเกิดภายในหมู่บ้านธนารมย์ ซอย 1 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภายหลังรับแจ้ง จึงรุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลเมืองลาดสวาย ,เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้นเลขที่ 68/336 พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้น้ำฉีดน้ำไฟไหมัภายในบ้านจนเพลิงสงบแล้ว พบเพลิงไหม้บ้านเผาผลาญทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งชั้นล่างและชั้นบนและมีบ้านที่อยู่ติดกันเสียหายด้วย 1 หลัง นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบศพถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาเตียงนอนชั้นล่าง ทราบชื่อนางชุติมา สุขเสริมส่ง อายุประมาณ 82 ปี และมีผู้บาดเจ็บถูกไฟไหม้ตามร่างกายอีกรายเป็นลูกสาวชื่อ น.ส.สุมนา สุขเสริมส่ง อายุประมาณ 42 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
จากการสอบถามนายภูวิศ สรั่งเลิศ อายุ 32 ปี บ้านอยู่ติดกันให้การว่า เหตุเกิดเวลาประมาณ 03.30 น.ขณะที่ตนเองนอนอยู่กับภรรยาชั้นบน และได้ยินเสียงดังมาจากข้างบ้านดังบึงปัง ก็นึกว่าคนทะเลาะกัน ก็เลยไม่ได้สนใจอะไร แต่สักพักหนึ่งได้กลิ่นควันไฟไหม้ เข้ามาในบ้าน จึงเดินลงมาเปิดประตู และออกมาดูก็เห็นเปลิวไฟไหม้ ในบ้านที่อยู่ติดกัน ตนเองจึงวิ่งไปทุบประตูบ้าน จะเข้าไปช่วย แต่ประตูบ้านเขาปิดแน่หนามาก และเห็นไฟไหม้กำลังลุกลาม จึงวิ่งกลับไปในบ้านเอาถังดับเพลิงมาฉีดแต่เปิดประตูไม่ได้ จึงใช้สายถังดับเพลิงฉีดเข้าไป แต่ไม่สามารถดับไฟไหม้ได่เพราะไฟไหม้ได้ไหม้กองใหญ่แล้วและมีฝ้าเพดานถูกไฟไหม้ล่วงลงมาไฟไหม้ลามอย่างรวดเร็ว และไม่เห็นตอนนั้นมีคนเสียชีวิตถูกไฟคลอกเพราะมีควันไฟเต็มไปหมด ที่บ้านก็ได้รับความเสียหายผนังแตกร้าว หลังคาบ้านมีน้ำรั่วไหลเข้ามาเนื่องจากบ้านไหม้หลังคาบ้านยุบ
ส่วน ลุงใหญ่ ผู้จัดการนิติหมู่บ้านธนารมย์ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตีสี่ ป้าต๋อยได้โทรศัพท์ไปหาบอกลุงใหญ่ ช่วยด้วย ช่วยด้วย ไฟไหม้ ไฟไหม้แล้วก็เงียบเสียงไป ตนเองจึงรีบขับรถมาดูก็พบเพลิงไหม้บ้านเต็มแล้ว จึงแจ้งประกาศตามสายให้ชาวบ้านมาช่วยพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาที่เกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่เดินเหินลำบากเนื่องจากอายุมากอายุ 82 ปีแล้วผู้เสียชีวิตอยู่กับลูกสาวสองคนซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้ส่งไปโรงพยาบาลแล้วสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบอยู่ น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเห็นมีปลั๊กไฟกับตู้ควบคุมไฟในบ้านไหม้หมด
ด้าน ร.ต.ท.ประทัด โพธิครูประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน)สภ.คูคต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จึงได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร ที่นิติเวช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อไป