"พระอาจารย์เลี้ยง" จัดพิธีเททองหล่อพระเกศ หลวงพ่อโสธร วัดจอมเกษ

วันนี้ (2 พ.ค.) ที่วัดจอมเกษ ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดจิรพงษ์ หรือพระอาจารย์เลี้ยง ธีรวโร พระเกจิชื่อดัง ได้จัดพิธีเททองหล่อพระเกศ องค์หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 12 เมตร พร้อมด้วย พระเกจิร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต รวม 4 ท่าน 4 ทิศ ประกอบด้วย 1. พระครูปืน วัดลาดชะโด 2. พระอาจารย์กี้ วัดสบสวรรค์ 3. หลวงพี่เต๋า วัดสุวรรณเจดีย์ มหาราช และ 4. พระฤาษีพยัคฆราชมุนี อาจารย์พล ทองเนียม อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 2 มาเป็นประธานในพิธี และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดชยันโต พร้อมคณะลูกศิษย์ ทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับองค์หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 12 เมตร จะประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัดจอมเกษ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล.