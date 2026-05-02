ไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ จัดโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569

วันที่ 2 พ.ค. ไลออน ปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ พร้อมด้วย ไลออน เขมภณ ฉัตรวิทยา นายกเพิ่งผ่านพ้นและเลขาธิการฯ ไลออน ดร.จารุวรรณ ทองคำ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพฯ ไลออน ศิริวรรณ ศักดาประยูร ที่ปรึกษานายกฯ และทีมงานสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ร่วมกันจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 กทม.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ของสโมสรฯ ในปีบริหาร 2568-2569, นำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้วยการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงของใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน, นำรายได้ไปสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยบริการส่งเสริมอาชีพแก่แม่บ้าน ผู้ยากไร้ และ คนชรา, นำรายได้ไปสนับสนุนโครงการมอบแว่นสายตาแก่ผู้พิการและผู้มีปัญหาทางสายตา
สำหรับผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศทีมกิตติมศักดิ์ รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมคุณช่วง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ PID จาก ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงค์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ได้แก่ ทีมจารุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ไลออน ชาตรี เลิศศิริมงคลชัย อดีตประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้แก่ ทีมจอห์น 2
รางวัลชนะเลิศทีมทั่วไป รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ไลออน ดร.นิษฐ์ชยา สิทราหิรัญวัชร์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 A1 ได้แก่ทีมน้องอร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ไลออน ดร.คุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ (จิราธิวัฒน์) ประธานที่ปรึกษาสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ได้แก่ทีมเหรัญญิกคลังปัญญาอาวุโส รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ไลออน รัตนา นรพัลลภ (จิราธิวัฒน์) อดีตนายก/ที่ปรึกษาสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ได้แก่ทีมพี่ศรเทพ และ รางวัลบูบี้ รับถ้วยรางวัล จาก ไลออน ปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ได้แก่ทีมแชร์กระชับมิตร
ขณะที่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ไลออน ดร.จารุวรรณ ทองคำ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพฯ และ ที่ปรึกษาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A1 ได้แก่ คุณเดวิด ธนกฤตคุปกาญจนา จากทีมนครหลวง รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ไลออน โจโอ โจเซ่ อิพเหยาชุน ผู้ประสานงาน LCIF สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ได้แก่ คุณสิริรัตน์ อินทรวิชัย จากทีม ส.อยุธยา